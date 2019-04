Și cu Răzvan cum rămâne!? Lidia Buble, filmată în brațele lui Connect-R

Lidia Buble a fost filmată în brațele lui Connect-R, iar mulți dintre cei care au văzut imaginile s-au gândit la soțul cântăreței, Răzvan Simion. În timp ce unii se întrebau care a fost reacția matinalului de la Antena 1 despre scenele HOT în care apare partenera lui de viață alături de cunoscutul artist, alții au fost de părere că nu ar fi acceptat să fie pus în asemenea ipostază.

Citește și: Cât a scos Lidia Buble din buzunare pentru o pereche de cizme, identice cu ale lui Jennifer Lopez

Lidia Buble, filmată în brațele lui Connect-R într-un prosop și fără lenjerie intimă

Acoperită doar cu un prosop mare și alb de baie, Lidia Buble a pășit cu grație și senzualitate în platoul emisiunii “Vulturii de noapte”, care a fost reintrodusă în grila de programe de la Kanal D și care este prezentată de Victor Slav, Giani Kiriță și Cătălin Cazacu. Deci, nu! Lidia Buble nu l-a înșelat pe soțul său, iar momentul incredibil a fost filmat cu acordul lui Răzvan Simion. Fiecare gest, atingere și chiar și dansul lasciv dintre cântăreață și Connect-R au fost regizate dinainte și gândite cu atenție pentru ediția de seara trecută a show-ului de televiziune.

Citește și: Connect-R, primele declarații despre împăcarea cu Misha

Deși sunt buni prieteni și se cunosc de multă vreme, pe înregistrare se observă că Lidia Buble și Connect-R s-au simțit puțin inconfortabil în această situație… cel mai probabil, și-au dorit să nu depășească unele limite. “Băi, deci ați fost extraordinari! Bravo!”, a spus Victor Slav la finalul momentului de senzație oferit de cei doi.

“A fost bine… vă zic c-a fost ca-n filme, mă! Ca-n filme a fost”, a spus Lidia Buble în timp ce spectatorii îi aplaudau puternic.

“Uitați, că vă ajutăm (…). Vă mulțumim frumos. Da, la concertul meu, Ștefan, pe data de 9 iunie la Sala Palatului”, a comentat Connect-R.

“Dar să știi că nu am nimic, adică… (n.r.: că nu are lenjerie intimă pe sub prosop). Acolo (n.r.: la concertul lui Connect-R) n-am să vin în prosop, promit. Mă duc să mă schimb, mă duc, că… e grav dacă scap cumva, adică… sunt cum m-a lăsat tata. Revin în două minute”, a mai afirmat soția lui Răzvan Simion în cadrul emisiunii “Vulturii de noapte”.

Citește și: Lidia Buble, dezvăluiri de budoar despre Răzvan Simion: “Îi bag degetul în…” Doamne, ce jenant

Lidia Buble și Răzvan Simion formează un cuplu de mai bine trei ani

Citește și: Care este relația dintre Lidia Buble și copiii lui Răzvan Simion

În vara lui 2015, Răzvan Simion a anunţat că s-a despărţit de soţia sa, Diana, după 15 ani de mariaj. Prezentatorul are doi copii din prima căsătorie: Ianca şi Tudor. Lidia Buble este din Deva, are 10 fraţi şi face parte dintr-o familie de penticostali, iar relaţia cu Răzvan Simion, confirmată ulterior, i-a adus succes pe plan profesional.