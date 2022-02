Șicane între „prientenii” Gigi Becali și Valeriu Iftime după transferul lui Malcom la FCSB!

Șicane între Gigi Becali și Valeriu Iftime după transferul lui Edjouma Malcom.

Fericit că și-a asigurat serviciile unui jucător „la care visa de când s-a apucat de fotbal” pentru 330 mii de euro și 10% la următorul transfer, patronul FCSB a ținut să-l tachineze pe finanțatorul FC Botoșani, afirmând că ar fi fost dispus să plătească chiar 900 mii de euro pentru a-l lua pe Malcom.

„Mi-a zis ‘domnule Becali, să nu vă supărați, dar fără 350.000 nu-l dau’. I-am zis ‘îți dau 300.000 și pe Haruț împrumut’. M-am gândit că-l dau și pe Haruț ca să aibă fundaș dreapta, că Braun e deja al lui CFR și în play-off nu va mai juca așa bine. I-am zis ‘îți dau așa, mai lasă ceva’. A zis ‘fără 330.000, nu-l dau’ și așa am închis-o. L-am sunat după aia și i-am zis ‘îți dădeam și 900 de mii’”, a dezvăluit Gigi Becali la Digi Sport.

Replica lui Iftime nu a întârziat să apară, finanțatorul FC Botoșani răsppunzându-I în stilul caracteristic „prietenului” Gigi.

„Câtă minte îți trebuie să faci o asemenea afirmație?! După război… eu n-am vorbit mult cu dumnealui, dă prost ce spune acum, înseamnă că data viitoare îmi e dator cu 500.000 de euro. El e simpatic, fotbalul domnului Becali și fotbalul fotbal sunt lucruri complet diferite. Edjouma e fotbalist bun, educat în Franța, în Belgia, are niște calități excepționale, are o structură capitalistă de fotbalist. Sper să intre în cupele europene, să-mi dea și mie niște bani. Eu i-am spus o sumă și am tăcut după. Eu mi-am văzut de treaba mea, cum să spui că dădeai mai mult? Uitați ce subiecte creează. Bravo lui dacă m-a prostit. Eu nu sunt mulțumit că m-a prostit, dacă m-a prostit, dar la bani e greu. De la chiaburi iei banii greu, să știți”, a declarat Valeriu Iftime într-o intervenție la PRO X.

Transferat la FCSB, mijlocașul Edjouma Malcom nu va pleca însă zilele acestea la București, ci va rămâne să ajute formația pregătită de Marius Croitoru să mai facă un pas spre play-off, despărțirea de FC Botoșani urmând a se produce după jocurile de săptămâna viitoare cu Dinamo și „U” Craiova 1948.

În tanzacția pentru Malcom intră și împrumutul lui Denis Haruț de la FCSB la Botoșani până la finalul acestui campionat.

Malcom devine cel de-al optulea jucător transferat în ultima perioadă de FC Botoșani la FCSB după Cătălin Golofca, Aristidis Soiledis, Mihai Roman, Olimpiu Moruțan, Denis Haruț, Răzvan Oaidă și George Miron, doar ultimii doi făcând în prezent parte din lotul „roș-albaștrilor” după ce Haruț a revenit la gruparea moldavă sub formă de împrumut.