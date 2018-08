Silvia de la “Bravo, ai stil!” este foarte fericită, la două luni de când a câștigat show-ul mărturisește că a început o relație de iubire cu un bărbat român, care călătorește foarte mult.

„Îmi place foarte tare de cineva. El călătoreşte foarte mult şi nu stă aici, în România, dar cum eu vreau să părăsesc ţara în curând, destinul meu se pare că prinde contur. Ne ştim de vreo patru luni, cam aşa ceva.

Eu nu mai am aşteptări foarte mari de la viaţa sentimentală pentru că fiind mamă cred că relaţiile sentimentale se îngheagă mai greu. Important este că am avut un boost de happiness. Eu sunt o tipă care am învăţat să mă mulţumesc cu puţin, dar de calitate. Este o tatonare, aşa, ca la început.”, a declarat Silvia Popescu, pentru viva.ro.

Blondina mai dezvăluie că în curând o să meargă într-o vacanță, în Grecia, cu fiica ei, Evolette. „O să plec afară, să mă văd următoarele săptămâni, pentru că va sta acolo pe timpul verii. O să merg cu Evolette. Nu, ea nu l-a cunoscut. Eu nu fac aşa ceva. Când eşti mamă, cred că este inoportun să prezinţi un tip pe care îl cunoşti de două luni. Nu este încă ceva stabil…este un boost de fericire. Îmi place totul la el. M-a înghenuncheat moda şi un băiat.”, a adăugat vedeta.