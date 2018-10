Silvia Dumitrescu vorbește despre boala de care nu va scăpa niciodată: ”Nu are leac, ești tot timpul pe tratament!”

Silvia Dumitrescu vorbește despre boala de care nu va scăpa niciodată. Artista s-a obișnuit cu problemele glandei tiroide și este de părere că are, totuși, toate motivele din lume pentru a fi fericită. Celebra artistă a împlinit astăzi 59 de ani.

S-a tot speculat pe marginea problemelor de sănătate pe care le are sau le-ar avea Silvia Dumitrescu. Chiar ea a ținut să aducă unele precizări, în acest sens, mai ales că zvonurile circulă cu viteză uimitoare, iar din țânțar se poate face, foarte ușor, armăsar. Silvia are probleme legate de glanda tiroidă, fiind vorba despre boala hashimoto.

„Mie mi s-a întamplat să mă sune din familie mulți. Erau speriati. Eu nu am o viața mondenă, așa că se inventează chestii. Ceva adevăr există acolo, în sensul că am o boală a tiroidei care se numeste hashimoto. Nu se moare de la ea, ești tot timpul pe tratament, nu are leac”, a povestit Silvia Dumitrescu într-o emisiune tv.

Apoi a spus că are toate motivele să fie fericită: „Am toate motivele din lume să fiu fericită. Nu e vorba despre depresie. Au existat și momente în care toata generația noastră a lipsit de peste tot, de la radio. Chiar dacă industria muzicală a vrut sa ne dea la o parte, noi tot am existat. Stiu exact ce îmi doresc de la viață”, a mai spus Silvia Dumitrescu.

Silvia Dumitrescu vorbește despre boala fără rețineri. Tiroidita Hashimoto este cel mai frecvent tip de tiroidită

Tiroidita Hashimoto este cel mai frecvent tip de tiroidită și cea mai obișnuită cauză de hipotiroidism. Din motive necunoscute, organismul se întoarce împotriva sa, printr-o reacție autoimună. Tiroida este invadata de celulele albe din sange și se creează anticorpi care atacă glanda tiroida – anticorpii antitiroidieni.

Este vorba despre o boală a întregului organism, însă principala afectare se produce la nivelul tiroidei, într-o prima faza. Deși boala este existentă, la început, glanda tiroidă poate funcționa în mod normal, ca în aproximativ 50% din cazuri. Dar este posibil și să se instaleze hipofuncția de la debut (hipotiroidismul) sau, mai rar, glanda să funcționeze exacerbat, să fie hiperactivă (hipertiroidia)

Însă, în majoritatea cazurilor, persoanele dezvoltă în cele din urmă, hipotiroidism și vor necesita tratament de substituție toata viața.

Ca principale simptome, persoanele cu hipotiroidism resimt oboseala și nu pot tolera frigul. Diagnosticul se bazează pe rezultatele examenului clinic și anumite teste de sânge.

