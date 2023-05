Silvia își caută mama de o viață întreagă. Drama tinerei a cutremurat toată țara: „Nu vreau să mai fiu singură pe lumea asta”

Silvia Daniela, o tânără de 30 de ani, își caută mama de ani buni. Nu a cunoscut-o niciodată pe cea care i-a dat viață. A crescut cu partenera tatălui ei, căreia îi spunea „mamă”. Abia după ani buni, femeia a aflat, într-un mod teribil, adevărul despre soarta ei.

Silvia s-a născut în Craiova și are o viață demnă de filme. Are 30 de ani și nu și-a cunoscut mama niciodată. O caută de ani buni, însă fără rezultate. Drama ei a cutremurat toată țara, după ce a luat decizia de a trimite un mesaj emoționant, în care să-și spună povestea tragică de viață, către pagina de Facebook „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”. În speranța că cineva îi va da detalii despre femeia care i-a dat viață, Daniela a decis să-și expună drama cu care a trăit ani la rând.

Tânăra a fost crescută de concubina tatălui ei, până în momentul când cei doi și-au spus „adio”. Silvia a crezut toată copilăria ei că femeia respectivă îi este mamă. A aflat adevărul crunt abia când părintele ei și partenera lui s-au despărțit. Bruneta nu a realizat multe lucruri, la acea vreme, căci avea doar 8 ani. Odată cu trecerea timpului, adevărul a început s-o doară. A simțit un gol imens în suflet și a vrut să știe cât mai multe lucruri despre trecutul ei.

Astfel, a aflat că ar avea o soră mai mare, Simona, și alte 3 mai mici, pe care mama ei le-ar fi lăsat în plasament, undeva pe lângă Craiova. A suferit enorm să afle aceste lucruri chiar de la tatăl ei. Bărbatul i-a oferit detalii, care au lăsat-o mască. Chiar și așa, Silvia este dornică să-și cunoască mama și să vorbească măcar puțin cu ea.

Apelul disperat făcut de Silvia pe internet

Silvia Daniela a cerut ajutorul oamenilor de pretutindeni, în speranța că cineva o va recunoaște și îi va da detalii despre femeia care a adus-o pe lume. De altfel, tânăra își caută și tatăl. Asta pentru că bărbatul care a crescut-o în copilărie, a plecat cu munca în alt oraș, iar de atunci nu mai știe nimic despre el. Silvia este în căutarea ambilor părinți și speră ca într-o zi să se regăsească.

„Salutări oameni buni

Mi-a fost greu să trăiesc fără mama, Mi-a fost greu să fiu singură printre străini… Să cresc precum o floare fără apă, Sau ca un trandafir lipsit de spini.