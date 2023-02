Silviu Prigoană, declaraţii acide la adresa Adrianei Bahmuţeanu, după ce l-a numit „dominator”: „Fiecare e înregistrat cu o anumită cantitate de minte”

Adriana Bahmuțeanu şi-a găsit liniştea în braţele lui George Restivan, bărbatul cu care urmează să se căsătorească. Cu toate acestea, nu are nicio problemă să îl aducă în discuţiile sale pe fostul soţ, Silviu Prigoană, despre care nu are, tocmai, cuvinte frumoase de spus. După ultimele sale declaraţii la adresa lui, afaceristul a avut şi o primă reacţie.

Recent, Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații despre Silviu Prigoană, în cadrul podcast-ului moderat de Viorel Grigoroiu. Vedeta a precizat că fostul său soţ a fost un bărbat dominator în relaţia pe care au trăit-o mai mulţi ani.

La câteva zile distanţă, afaceristul a comentat pe tema declaraţiilor respective. Mai exact, Silviu Prigoană este de părere că acest subiect nu ar mai trebui deschis, pentru că, cel puţin el, vrea să lase trecutul în urmă. În stilul său caracteristic, omul de afaceri i-a dat brunetei o replică acidă.

Cum a reacţionat Silviu Prigoană

„Eu consider că este un subiect mort, închis demult, care nu mai face interes pentru nimeni și ținând cont că sunt doi minori în discuție nu cred că e în regulă să faci diferite afirmații publice, adevărate sau neadevărate, nu contează, pentru că lezezi imaginea copiilor până la urmă. Dar mă rog, fiecare e înregistrat cu o anumită cantitate de minte, nu toată lumea gândește la fel și nici nu ar fi frumos, ar fi monoton”, a spus Silviu Prigoană la Antena Stars.

Silviu Prigoană a tratat subiectul cu sarcasm şi totodată a ţinut să îi „mulţumească” fostei partenere pentru că i-a subliniat o informaţie despre el pe care nu o cunoştea.

„Nu știu ce să spun, mă bucur să sunt dominator, am aflat o informație care îmi lipsea din CV, am uitat că sunt dominator. E o prostie fără margini orice declarație, după 10 ani de zile ți-ai adus aminte că te-ai măritat cu un dominator, e foarte tare declarația. Dacă dânsa are ceva comentarii pe un subiect închis de 10 ani, e fix problema dânsei, eu nu am ce să comentez”, a mai adăugat omul de afaceri.