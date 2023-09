Silviu Prigoană îi declară război Adrianei Bahmuțeanu: „La Parchet am depus plângere penală”

După ce Adriana Bahmuțeanu l-a acuzat pe fostul soț, Silviu Prigoană, că este violent cu copiii săi, fostul politician a reacționat. Acesta susține că a depus plângere penală împotriva fostei prezentatoare TV și va apela și la Protecția Copilului.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană sunt protagoniștii unui nou scandal. După ce CANCAN.RO a prezentat povestea în care iubita afaceristului și menajera acestuia au avut o ceartă de zile mari, totul sub privirile lui Eduard, băiatul cel mic al Adrianei Bahmuțeanu și al lui Silviu Prigoană, bruneta a reacționat. Fosta prezentatoare TV i-a adus acuzații grave la adresa fostului soț și a dezvăluit că fiul ei cel mic, Eduard, ar fi fost bătut și jignit de tatăl lui, motiv pentru care a apelat la Ordonanță Președințială, pentru a-l aduce la ea acasă.

„Asta s-a întâmplat, am văzut tot, am văzut scandalul la care Eduard a fost de față. Nu se poate așa ceva, prin câte a trecut copilul meu! Să ia parte la asemenea scandaluri, păi cum poate trăi în acea casă, cum să stea copilul meu în acel mediu!? Am predat filmulețul la Protecția Copilului”, a declarat Adriana, pentru CANCAN.RO. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Acum, Silviu Prigoană sare la atac și susține că a depus plângere împotriva fostei sale soții.

CITEȘTE ȘI: Farmece în casa lui Prigoană: ”Am fost la Mama Omida!” Menajera a acuzat-o pe iubita afaceristului că a încercat magia neagră

Silviu Prigoană a depus plângere împotriva Adrianei Bahmuțeanu: „Ea nu poate să ducă copilul la școală”

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au împreună doi copii, pe Eduard și Maximus, care au domiciliul la tatăl lor. Cei doi au divorțat de cinci ori de-a lungul timpului, relația lor fiind una dintre cele mai mediatizate din showbizul românesc. În anul 2015, au hotărât să se despartă definitiv. Recent, Adriana Bahmuțeanu a declarat că Prigoană este un tată agresiv, iar ultimul episod în care a fost implicat fiul său, Eduard, i-a pus capac.

Fosta prezentatoare TV spune că cere modificarea măsurii privitoare la minori, mutarea domiciliului, modificarea pensiei de întreținere.

La rândul lui, Silviu Prigoană a depus plângere penală împotriva soției sale și susține că va face plângere și la Protecția Copilului.

„Voi face plângere la protecția copilului Sector 3, Sector 5, la Parchet am depus plângere penală pentru că a încălcat două hotărâri judecătorești definitive. Una e cu adusul copilului acasă, la domiciliu, și interzicerea accesului copilului la educație, sunt infracțiuni prevăzute de Codul penal. Deci ea trebuia să ducă azi copilul la școală indiferent de situație. Dar, ea nu poate să ducă copilul la școală că ea nu se trezește la șase jumătate să îl pregătească. Ei se trezesc la 11 sau 12, au alt fus orar. în 2022, ea nu a venit să ia copiii de la școală, am dovezi”, a spus Silviu Prigoană pentru spectacola.ro.