Silviu Prigoană și soția lui, nași pentru un cuplu celebru din România! Primele imagini de la nuntă

Un vlogger celebru din România șs-a căsătorit în acest weekend, iar naș de cununie i-a fost nimeni altul decât Silviu Prigoană, o prezență tot mai rară în spațiul public.

Marian Ionescu – Mariciu – este un vlogger cunoscut de internauţii din România pentru vlogul său în care ne arată câte o zi din viaţa lui. Recent a ajuns la peste 500 de episoade zilnice de vlog.

Acesta a făcut marele pas și s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Georgiana. Nunta a fost un adevărat show, toți invitații s-au distrat până în zori, iar nașii de cununie au fost Silviu Prigoana și iubita lui.

”Ne-am distrat atât de tare la nunta noastră, că ne vine să mai facem una”, a spus vloggerul Mariciu.

Cum a ajuns Mariciu atât de popular pe internet? Dintr-o greșeală, la bere cu băieții.

„Pur şi simplu, literalmente la o bere cu Ariel Constantinov şi Adrian Anghel, doi băieţi din blogosferă şi pentru o perioadă din vlogosferă… Ne-am dus într-o zi la Ariel acasă, am înşirat nişte berici şi ne-am gândit că vrem să facem video, dar întrebarea era „ce ar trebui să facem pe video” şi după mai multă analiză ne-am gândit „hai să ne filmăm vieţile de zi cu zi, pentru că, noi fiind bloggeri, aveam şi parte de multe evenimente, multe întâmplări. Brandurile veneau în viaţa noastră şi ziceau: Mariciule, uite, ce ar fi să te duci la Electric Castle cu avionul şi filmezi câştigătorii, să mergi cu Uber Jet şi multe altele. Se întâmplă chestii spre deosebire de un om normal, cu un job de la 8 la 6 şi atât! Am şi eu job de la 8 la 6, dar… sunt şi blogger şi vlogger, încerc să le împart pe toate, dar de la asta am pornit, că avem nişte vieţi mai agitate şi putem să le filmăm zilnic”, a povestit el pentru un interviu acordat ziarului Adevărul.