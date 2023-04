Silvius Prigoană urma să fie tată când și-a cunoscut actuala soție, dar… Avort sau PA moștenire! Toate detaliile aici

Telenovelă fără sfârșit în familia lui Silviu Prigoană. CANCAN.ro a intrat în posesia unor discuții halucinante între Silvius și fosta lui iubită, Tina. Tânăra ar fi rămas însărcinată în 2019, însă fiul omului de afaceri i-a cerut să avorteze, motivându-și decizia prin faptul că tatăl său l-a amenințat că-l va dezmoșteni, dacă bebelușul s-ar naște.

Primul an de căsnicie nu este unul ferit de necazuri pentru Silvius Prigoană. Fiul cel mic al lui Silviu Prigoană este acuzat de fosta iubită de faptul că i-ar datora 1000 de euro. Tânărul a răspuns acuzațiilor Tinei, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro, declarând că i-ar fi dat acei bani tatălui său, pentru a-i înapoia fostei partenere. Silviu Prigoană a intervenit și el în conflict, într-o manieră scarcastică, așa cum îi este felul: “Asta este poveste veche, nu știu ce a apucat-o pe fătucă. Am vorbit, după care cred că m-a băgat pe black-list, cum sunam era ocupat. M-am prins că este în neregulă ceva și l-am mandatat pe Alex, un asociat, să se ocupe. A sunat-o, i-a răspuns, s-au înțeles, după care îmi spune că nu-i mai răspunde fata la telefon, l-a băgat în black-list. Și s-a încheiat povestea. Și-a adus aminte după atâția ani… De ce nu m-a sunat pe mine sau pe Alex, că are numerele noastre, să-și ia banii? Nu înțeleg nimic din povestea asta. Eu am altă treabă acum, să belesc mielul și să vopsesc ouăle”, ne-a spus celebrul om de afaceri!

Îi acuză că au forțat-o să avorteze!

Scandalul nu este, însă, nici pe departe de a se stinge. CANCAN.ro a intrat în posesia unor discutii dintre Silvius Prigoană și fosta lui iubită, ce datează din 2019 și care aruncă o adevărată bombă în aer. În urmă cu patru ani, fata rămăsese însărcinată și își dorea cu ardoare să devină mamă. Tina și Silvius aveau o relație serioasă și locuiau împreună.

Am decis să nu publicăm integral discuțiile, ci numai anumite pasaje, din dorința de a proteja intimitatea actualei familii a lui Silvius Prigoană. De asemenea, menționăm faptul că au ajuns în posesia noastră și documentele medicale care atestă faptul că Tina a fost însărcinată.

Vă redăm, mai jos, primul pasaj al discuției, în care Silvius îi spune iubitei sale însărcinate că nu își poate asuma, oficial, paternitatea, pentru că ar fi fost amenințat de tatăl său că îl va dezmoșteni. Tânăra insistă și speră că va deveni doamna Prigoană în cel mai scurt timp:

Silvius: Pot fi tată din umbră. Să nu știe nimeni

Tina: Cum adica, iubire? De ce? Nu mai gândi așa. Ne căsătorim în secret. Ne chemăm părinții și atât. Așa e normal, baby.

Tina: Apoi stăm în umbră cât vrei tu. Te asigur că e cel mai înțelept lucru pe care îl vei face

Silvius: Nu pot…

Tina: De ce, baby?

Silvius: Mă dezmoștenește…

Tina: De ce, baby?

Silvius: Că nu vrea..

Silvius Prigoană recunoaște paternitatea și vrea copilul

Redăm un alt pasaj de discuție din care reiese, în mod evident, faptul că Silvius recunoștea sarcina iubitei sale de atunci și accepta faptul că va deveni tată:

Tina: Ce faci?

Silvius: Vin spre casă, bubu! S-a întâmplat ceva?

Tina: M-a trezit șoricelul (n.r: sarcină). Miss you!

Silvius: Miss you 2, guys. Vin să stau cu voi, bubu.

Tina: Te aștept.

Silvius: Dă-i la fetiță să pape!

Povestea de dragoste prezentată mai sus nu a avut deloc un sfârșit fericit. Tina s-a lăsat convinsă de Silvius să facă întrerupere de sarcină. A preferat această variantă, decât să înfrunte teama că va rămâne fără averea tatălui său. Tânăra însărcinată ar fi încercat să stea de vorbă cu viitorul său socru, însă omul de afaceri i-ar fi spus că o va căuta pentru a discuta, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată. La scurt timp după avort, tânăra a fost părăsită definitiv de Silvius, care a cunoscut-o între timp pe Georgiana, actuala lui soție.

Deși au trecut ani buni de la acel episod dureros, Tina nu a reușit să treacă peste trauma întreruperii de sarcină: „De multe ori timpul spală păcate și vindecă rani, în cazul de față timpul vă va măcina până la os. Datoria voastră nu poate fi achitată nici în lei, nici în euro și Silvius stie. Va plăti în fața lui Dumnezeu, pentru că blestemul a fost aruncat atunci. Nu am fost amantă nicio secundă. Am fost la trei nunți in numele lui Silviu Prigoană. Nu e vorba de bani, e vorba de onoare și de cuvant. Ceea ce lipsește cu desăvârșire acestei familii”, a declarat tânăra, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro.

Discuții incredibile între fosta iubită și actuala soție

"Mare Îți e grădina, Doamne", spune o vorbă din bătrâni, care se aplică perfect și în cazul acestei povești cu iz de telenovelă. Fosta iubită însărcinată a lui Silvius și actuala soție se cunosc și au purtat și câteva discuții pe social media. În stenogramele obținute și publicate de CANCAN.ro, Georgiana Prigoană pare total nesigură de fidelitatea soțului ei și îi cere Tinei asigurări că povestea veche de dragoste s-a încheiat definitiv și nu a continuat pe ascuns.