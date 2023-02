Simona Florescu este invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, care va fi difuzat sâmbătă, 4 februarie, de la ora 19:00. Artista s-a iubit vreme de 22 de ani cu Ion Dichiseanu, însă, în anul 2008, cei doi au ajuns la separare. În cadrul interviului, Simona Florescu vorbește, printre altele, despre divorțul dintre ea și regretatul actor.

S-au întâlnit în anul 1986, la un spectacol organizat de Teatrul ”Constantin Tănase”, iar un an mai târziu, Simona Florescu avea să rămână însărcinată și să-l facă pe Ion Dichiseanu tatăl Ioanei Georgiana.

Vreme de 22 de ani, Simona Florescu și regretatul actor au trăit o poveste de dragoste, însă, în anul 2008, au decis să meargă pe drumuri separate. După cum mărturisește chiar artista în cadrul podcastului Altceva, au existat foarte multe persoane care, la început, n-au crezut în mariajul lor.

(NU RATA: Simona Florescu, invitată la podcastul Altceva cu Adrian Artene)

Urmărește interviul integral cu Simona Florescu, sâmbătă, 4 februarie, de la ora 19.00, doar pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene

„Sunt foarte mulți care n-au crezut în căsătoria noastră„

Adrian Artene: Cum a fost mariajul vostru privit din afară? Dacă ai avea capacitatea de a te detașa și să-l privești din afară. Cum a fost?

Simona Florescu: Să știi că, la început, când ne-am căsătorit, s-au pus pariuri că nu vom rezista.

Adrian Artene: Cine a pariat?

Simona Florescu: Foarte multă lume din afară. Sunt foarte mulți care n-au crezut în căsătoria noastră și uite că am stat, am rezistat împreună 22 de ani. Eu nu cred că niște oameni care nu se iubesc ar putea să reziste 22 de ani. Cu bune și cu mai puțin bune. Adică există conflicte într-o căsătorie, cine spune că are o căsătorie perfectă și că nu se ceartă și că se înțeleg bine în fiecare zi minte.

Pentru mine a fost important că, după ce am divorțat, am rămas în relații extraordinar de bune și că am avut în continuare grijă unul față de celălalt deși sunt foarte multe voci și acum care: „Dacă l-ai iubit așa de mult de ce ai divorțat?”.

Până la urmă este strict problema noastră. Nu vă interesează pe voi de ce am divorțat și ce s-a întâmplat acolo. Este strict problema noastră. Și n-are dreptul nimeni să judece pentru că nu știu ei ce s-a întâmplat acolo.

(VEZI ȘI: Andreea Săvulescu, autoarea celor mai vândute cărți scrise de un psihoterapeut din România, invitată la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene)

„El a început să plângă„

Adrian Artene: De multe ori nici partenerii nu înțeleg unde apare fisura.

Simona Florescu: La un moment dat, eu mă mutasem, stăteam undeva cu chirie, pentru că locuința mea era deja închiriată și nu puteam să dau oamenii afară, și într-o dimineață mă sună Dichi. Deci după divorț. Mă sună Dichi și zice: „Ce faci, păpușa?”. Zic: „Bine, Dichi, uite pe aici prin casă”. Zice: „Voiam să te invit la o cafea”. „Aoleu, Dichi… sunt în pijama. Vino tu la mine”. Și a venit la mine și am stat împreună, amândoi, la cafea. Și eu tot vorbind, povestind, zic „Dar până la urmă, Dichi, noi de ce am divorțat?” și el a început să plângă și zice: „Nu știu”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.