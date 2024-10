Simona Gherghe a împlinit 47 de ani! Ce cadou a primit de la copiii ei

Simona Gherghe sărbătorește astăzi o zi specială – împlinirea a 47 de ani. Cunoscută și îndrăgită pentru aparițiile sale pe micul ecran, prezentatoarea TV și-a început ziua de naștere într-un mod deosebit. Iată ce cadou a primit de la cei dragi!

Încă de ieri, Simona și-a marcat ultima zi de 46 de ani în mijlocul naturii, alături de familie, admirând apusul într-o atmosferă relaxată și liniștită. Vedeta a mărturisit că timpul petrecut alături de soțul său și cei doi copii este prioritatea sa, indiferent de programul său încărcat de la televizor. Aceasta a declarat că, deși este implicată în diverse proiecte TV, familia rămâne pe primul loc.

Vedeta a fost trezită de cele mai prețioase surprize: desenele făcute de copiii săi, Ana și Vlad. Cei doi micuți au contribuit cu entuziasm la atmosfera aniversară, pregătindu-i mamei lor mici daruri pline de afecțiune, gesturi care au emoționat-o profund pe vedetă. Simona nu a întârziat să împărtășească aceste momente speciale și cu publicul, postând o imagine cu desenele realizate de cei mici și adăugând un mesaj plin de recunoștință.

Astăzi, pe lângă emoția oferită de cei mici, Simona a fost surprinsă și de colegii săi de la televiziune, care i-au transmis mesaje și urări încă de la primele ore ale dimineții. Gesturile de afecțiune ale celor dragi au fost pentru ea mai importante decât orice cadou, vedeta apreciind fiecare mesaj primit. De altfel, ea menționează frecvent cât de mult contează ajutorul pe care îl primește din partea soțului în ceea ce privește creșterea copiilor. Totodată, aceasta spune că organizarea atentă a activităților zilnice reprezintă o componentă esențială pentru echilibrul familiei lor.

Simona a împărtășit și o regulă personală importantă pentru ea ca mamă: în momentele în care copiii sunt bolnavi, își face timp să le fie alături, chiar dacă asta presupune să se abată de la programul de televiziune. În trecut, aceasta nu a ezitat să-și ia liber atunci când cei mici au avut nevoie de ea în perioade mai dificile, arătând astfel o dată în plus cât de dedicată este familiei.

„Suntem foarte organizați, altfel nu ai cum cu copii mici. Îl am pe soțul meu ajutor de nădejde, asta e formula în care funcționăm foarte bine, grădiniță, acasă, masă, baie și somn (…) Când a fost Vlad în spital mi-am luat liber și am stat cu el, mi s-a părut că așa trebuie să fie, întotdeauna sunt o prioritate copiii, indiferent unde am fost și cu ce echipă am lucrat, copiii au fost o prioritate pentru mine”, declara prezentatoarea TV, pentru Spynews.ro.