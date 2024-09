S-a aflat ce salariu primea Simona Gherghe când a început în televiziune. Suma era una cu care nu te puteai descurca în ziua de azi

Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Mireasa, a reușit să cucerească inimile telespectatorilor cu naturalețea și carisma sa de-a lungul unei cariere impresionante în televiziune. Deși astăzi este un nume consacrat în media românească, puțini știu cât de greu i-a fost la început. Iată câți bani câștiga aceasta cu mult timp în urmă!

Invitată recent în cadrul podcastului „Gând la Gând cu Teo”, Simona Gherghe a făcut dezvăluiri interesante despre începuturile ei profesionale. Vedeta a recunoscut că, deși acum se bucură de succes și stabilitate, primii pași în televiziune au fost marcați de dificultăți financiare.

În 2002, când și-a făcut debutul la pupitrul știrilor, salariul pe care îl primea era unul aproape incredibil de mic. „Aveam 11 milioane, asta însemna vreo 250 de dolari, cred’”, a mărturisit Simona Gherghe, surprinzându-i pe mulți dintre cei care o urmăreau. La acea vreme, Simona tocmai se mutase în București pentru a-și urma visul, lăsându-și familia și confortul din orașul natal în urmă.

Deși salariul era modest, vedeta nu regretă nicio clipă decizia luată. Chiar dacă la început câștiga doar 250 de euro, astăzi vedeta se bucură de o carieră de succes la Antena 1, unde a rămas un punct central în grila postului de ani de zile.

„Nu mi-a fost niciodată frică de sărăcie. Nu am asta pentru că nu am fost niciodată un om foarte sărac sau foarte bogat. Mama psiholog la Socola, tata asistent de radiologie, am avut o viață decentă. (…) M-au învățat să-mi iau atât cât îmi trebuie. Sigur, nu mi-a fost foame, am avut, m-am încălțat, dar n-am avut belșug. (…) Salariul pe care am venit eu la București a fost unul infim, adică ceva pentru care poate nimeni, în ziua de astăzi, nu ar lucra’, a mărturisit Simona Gherghe, în cadrul podcastului „Gând la Gând Cu Teo’.