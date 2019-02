Simona Gherghe a răbufnit în direct: ”Mă sufoc de nervi. Nu se poate așa ceva!”

Simona Gherghe a răbufnit în direct. Iar motivul pentru care prezentatoarea TV a fost scoasă din sărite este unul bine întemeiat.

O fetiță de cinci luni a murit cântărind doar 4 kilograme, răpusă de o răceală. Cazul micuței a revoltat o țară întreagă, dar și pe Simona Gherghe care a răbufnit, în direct, în momentul în care părinții fetiței au intrat în direct. Prezentatoarea TV i-a mustrat pe aceștia că nu și-au dus fetița la doctor, dar și că era subnutrită. (CITEȘTE ȘI: SIMONA GHERGHE, ÎNSĂRCINATĂ ÎN 6 LUNI, ȘI-A ETALAT BURTICA LA MALL)

„Există (n.r. cabinet medical în comună), dar doamna s-a dus ca să ceară o rețetă pentru soț că îl durea spatele. Vreau să spun un lucru. (…) Este clar că pe doamna nu a interesat-o să își înscrie copiii la medicul de familie, să îi vaccineze, dar a interesat-o să se ducă pentru că îl durea pe soț spatele. (…) Probabil că și-au dorit acest copil, al șaptelea, pentru că aveau nevoie pentru o a șaptea alocație. Banii ăștia sunt necesari pentru ei, pentru că nici nu-i întreb, dar cred că dacă îi întreb, nu au locuri de muncă​. (…) Mă scuzați că am ridicat tonul, dar atât de tare mă revoltă cazurile astea. Credeți-mă, că mă sufoc de nervi. Nu se poate așa ceva! Copilul ăsta a murit cu zile”, a spus Simona Gherghe, la „Acces Direct”.

Când va intra Simona Gherghe în concediu

Simona Gherghe va intra în concediu de maternitate în primăvara anului 2019 deoarece în luna mai va naşte, după aproximările medicilor. În ceea ce privește „Acces Direct”, Simona a povestit că nu ştie data exactă în care va lua o pauză de la moderat. (VEZI ȘI: SIMONA GHERGHE, SFĂTUITĂ DE SAVETA BOGDAN SĂ NU SE ÎMBRACE ÎN NEGRU ÎN TIMPUL SARCINII! MOTIVUL E CUMPLIT)

„Nu ştiu, nu mi-am propus. Mă simt bine. La Ana am intrat în concediu puţin mai repede decât ar fi trebuit pentru că într-adevăr mă simţeam foarte rău. Eu sarcina aceea am dus-o greu. Mi-am făcut injecţii în burtă de la prima zi până am născut. Singură mi le făceam, în fiecare seară. 8 luni şi un pic, cât am ţinut sarcina. Acum n-am nicio problemă. E în funcţie de cum să simt, dar acum mă simt bine”, a declarat Simona Gherghe.