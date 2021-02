Simona Gherghe, într-o situație delicată cu băiețelul ei ''Am fost cu el la medic”

Simona Gherghe a povestit despre o un moment delicat din viața ei, în care s-a îngrijorat foarte tare pentru băiețelul ei. Prezentatoarea de la „Mireasa” a mers de îndată cu fiul ei la medic.

Simona Gherghe le-a povestit urmăritorilor ei despre o experiență mai puțin plăcută în viața sa de mămică. Vlad, fiul său cel mic, s-a împiedicat prin casă în timp ce se juca, căzând pe parchet. Băiețelul a avut parte de o lovitură zdravănă, rupându-și un dinte de lapte care abia îi ieșise. Simona s-a impacientat imediat, mergând la doctor cu micuțul.

”Vreau să vă povestesc ce am pățit pntru că m-am speriat foarte tare. În timp ce alerga cu Ana, Vlad a căzut cu fața de parchet și și-a spart un dințișor. A fost cumplit, pentru că m-am speriat foarte tare. E dințișorul lui de lapte, abia îl are de câteva luni. Și în noaptea aceea nici nu cred că am dormit o oră legată, că mă frământau o mulțime de gânduri. Mă gândeam să nu-l doară”, a spus Simona Gherghe.

VEZI ȘI: De ce a renunțat Simona Gherghe la emisiunea Acces Direct: „Şi copiii au fost extrem de afectați”

Simona a specificat că fiul ei este bine și nu a pățit nimic grav.

”Am fost cu el la medic și lucrurile stau bine. Trebuie doar să revenim peste o lună la control”, a spus Simona Gherghe, care a vrut să împărtășească acest episod cu mămicile care o urmăresc, în cazul în care și alte femei s-au confruntat cu micuții lor cu astfel de probleme.

CITEȘTE ȘI: Simona Gherghe, schimbare radicală de look. Prezentatoarea TV a renunțat la tunsoarea care a consacrat-o