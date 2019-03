Simona Gherghe, la tribunal! A pierdut procesul în prima fază

Simona Gherghe a intrat în concediu prenatal, urmând ca în scurt timp să aducă pe lume cel de-al doilea copil al său. Are însă unele probleme, și nu de sănătate, ci în justiție!

Este vorba de un proces pe care-l are de câțiva ani, așa că pe 1 aprilie 2019 moderatoarea are înfățișare la tribunal. Totul i se trage de la o emisiune și e vorba de calomnie, scrie wowbiz.ro., într-un dosar care are la bază calomnia.

Pe 22 octombrie 2014, în show-ul tv moderat de Gherghe o femeie, Cătălina Gâncianu, a acuzat un doctor bârlădean, pe Gabriel Simiciuc, de faptul că i-ar fi îmbolnăvit copilul de ciroză, printr-un tratament aplicat greșit.

Considerându-se lezat, medicul a dat în judecată postul tv, pe Simona Gherghe și pe femeia respectivă, câștigând acum aproape doi ani câteva mii de euro daune de la cei reclamați.

Doar că, după ce s-a demonstrat că acuzațiile femeii sunt false, doctorul Simiciuc a făcut apel, iar Curtea de Apel Iași a programat deja, pe 1 aprilie 2019, prima înfățișare în procesul care are ca obiect ”pretenții – cerere de repunere pe rol”.