Simona Gherghe, probleme de sănătate. Ce a pățit vedeta de la Antena 1: „Nu mai scap”

Simona Gherghe are parte de probleme. Copiii acesteia s-au îmbolnăvit, din cauza virozelor din această perioadă. Nici ea nu stă prea bine la capitolul „imunitate”. Vedeta de la Antena 1 susține că se simte slăbită.

Gazda emisiunii „Mireasa”, de pe Antena, Simona Gherghe, urmărită de probleme! Vedeta se confruntă cu o perioadă mai grea, asta pentru că cei mici s-au îmbolnăvit, însă nici ea nu se simte prea bine. Se pare că blondina a avut un episod mai urât de răceală, iar din cauza asta nu mai poate scăpa de răgușeală, indiferent de tratamentul pe care l-ar urma. Mai mult decât atât, nici copiii acesteia nu se simt prea bine.

„Nu am apucat să mai vorbim, dar suntem într-o perioadă horror, cu atâtea viroze și tuse. Am impresia că ne pasăm virusurile de la unul la altul și nu se mai termină. Aștept să treacă valul asta și să fie mai frig, să se mai ducă din bolile astea, ca să ne liniștim și noi, să putem să dormim, pentru că nu mă regăsesc deloc în perioada asta, inclusiv eu am o răgușeală de care nu mai scap”, a spus Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe: „Nu vreau să mă plâng foarte mult”

Mai mult decât atât, vedeta susține că nici cât timp au fost în vacanță în Italia cei mici nu au luat nici un fel de virus, însă iată că, imediat ce s-au întors între încăperi, probabilitatea de a fi predispuși la infecții și viroze este mult mai mare.

„Știți că v-am povestit că atâta vreme cât am fost cu copiii la schi în Italia și cât am stat foarte mult afară, nimeni nu a avut niciun fel de problemă, deși erau într-o colectivitate acolo, au făcut cursuri de schi împreună cu 16 copii italieni. Și i-am văzut, unii tușeau, alți aveau muci, dar nu au luat absolut nimic, totul a fost bine cât au stat afară, dar cum au intrat iarăși în încăperi, nu reușim să mai găsim echilibrul de care avem atâta nevoie. Nu vreau să mă plâng foarte mult. Sper să îmi recapăt și eu vocea și să nu mai tușesc, am luat-o practic de la ei, de la Ana. Și Ana a trecut de o bronșită și a rămas cu tuse”, a mai completat aceasta.

Vedeta de la Antena 1 susține că perioada aceasta a fost cea mai dificilă atât pentru ea, cât și pentru copiii ei, din pricina infecțiilor și virozelor care le-a pus capac tuturor membrilor familiei.

„Ideea e că ai mei copii merg în colectivitate, Ana de 3 ani, Vlad de doi ani an, dar în niciun an nu a fost atât de rău ca în toamna și iarna asta, probabil și pentru că suntem noi ieșiți de sub clopotul ăla unde am stat doi ani de zile, pe acasă, cu mască, în izolare. Am încercat tot ce se putea pentru imunitate, știu că multe sunt praf în vânt, dar am vrut să mă asigur că am făcut tot ce a ținut de mine ca să fim bine. Hai cu primăvara!”.