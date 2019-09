Simona Gherghe recunoaște, în sfârșit, de ce a plecat de la Acces Direct: ”În ultimii ani am tot avut oferte…”

Fosta prezentatoare de la ”Acces Direct” a lămurit în cele din urmă motivul pentru care nu și-a mai dorit să se întoarcă la cârma emisiunii după ce a născut pentru a doua oară.

Simona Gherghe a lipsit o bună perioadă de pe micile ecrane, fiind în concediu de maternitate. În tot acest timp, Cristina Cioran a înlocuit-o pe cunoscuta prezentatoare. Evident, toată lumea credea că Simona se va întoarce să modereze emisiunea care a consacrat-o, însă a luat o decizie surprinzătoare, iar acest lucru nu se va mai întâmpla.

”Pentru că am simțit că, după aproape 9 ani, trebuie să schimb ceva în plan profesional. Cumva, lucrurile astea se întâmplă ciclic. Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea”, a declarat Simona pentru viva.ro.

De asemenea, s-a vehiculat și faptul că Simona Gherghe ar fi renunțat să modereze emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, pentru că ar fi acceptat o altă ofertă, de la o altă televiziune.

”În ultimii ani, am tot avut oferte, dar le-am declinat. Nu sunt genul de om care să se tot mute dintr-o parte în alta. Eu mă simt bine la Antena 1. Sunt aici de aproape 18 ani și, dacă aveam vreun motiv să plec, plecam. Faptul că încă sunt aici arată că mă simt bine cu ceea ce am”, a recunoscut vedeta.