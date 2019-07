Simona Halep a crezut că nu vede bine. Cu ce a așteptat-o un fan pe Aeroportul Otopeni  

Simona Halep a revenit în România cu trofeul de la Wimbledon. Îmbrăcată lejer, într-un costum sport alb, ea a fost așteptată pe Aeroportul Otopeni de foarte mulți fani. Unul dintre ei a atras însă atenția tuturor. Purta asupra lui un mesaj care a atras atenția mulțimii!

Simona Halep, campioană la Wimbledon, le-a mulțumit, luni, la întoarcerea în țară, tuturor celor care au sprijinit-o în carieră, de la antrenori la fanii care au susținut-o la meciuri, precizând că o să-și ia câteva zile să se odihnească și să se bucure de trofeu.

“Vreau să mulțumesc familiei în primul rând pentru tot sprijinul, tuturor antrenorilor mei de când am început să țin o rachetă în mână, echipei mele, care este o echipă foarte bună, binențeles Federației pentru că fără ea nu prea știam ce înseamnă tenis și tuturor oamenilor care mă susțin, fanilor și oamenilor care își pun energia la meciuri și îmi transmit gândurile bune. (…) Consider că a fost meciul perfect, ziua perfectă, am vrut doar să-mi fac treaba și am avut șansa mea să câștig”, a declarat Simona Halep.

Campioana de la Wimbledon a spus că se va odihni câteva zile.

Pe Aeroportul Otopeni ea a fost așteptată de mulți fani, însă unul dintre ei a ieșit ușor în evidență pentru că purta o pancartă cu un mesaj uluitor: ”Simona, vrei să fii soția mea?”.