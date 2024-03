Simona Halep a făcut dezvăluiri cutremurătoare din dosarul judecat de TAS. Erori de nepermis în cazul probei de sânge

Simona Halep a traversat cea mai neagră perioadă a carierei ei. Timp de 17 luni, sportiva a stat departe de tenis din cauza unui scandal de dopaj care a făcut înconjurul lumii. Numele româncei a fost pe buzele multora, iar vorbele pe care și le-a auzit în tot acest timp, i-au lăsat un gust amar. Pentru prima dată, campioana noastră a vorbit pe șleau despre clipele tulburătoare prin care a fost nevoită să treacă fără să fie vina ei. Care este, de fapt, adevărul despre incidentul prin care a trecut tenismena?

Simona Halep a decis să dea cărțile pe față, după ce TAS a dat un verdict favorabil în cazul ei. Românca s-a confruntat cu un scandal de dopaj cumplit din cauza căruia a fost nevoită să stea departe de terenul de tenis timp de 17 luni. Pentru prima dată, campioana noastră a decis să spună totul cu lux de amănunte. A recunoscut că a fost un an cumplit pentru cariera ei și nu numai. Sportiva a avut parte de susținerea familiei, dar și a fanilor, acesta fiind și motivul pentru care s-a ambiționat să lupte, să-și demonstreze nevinovăția.

Prima dată, în octombrie 2022 când am primit scrisoarea, mi-am făcut echipa de avocați. Am cerut toate camerele video, cu cine am fost, cu cine am stat de vorbă. Primul gând ăsta a fost: că poate cineva mi-a făcut rău. Atunci, am cerut echipei mele de avocați, să facem tot ce se poate să vedem de unde vine această problemă. Am căutat și nu am găsit nimic”, a povestit Simona Halep, la Antena 3 .

Când a venit decizia, a fost liniște totală, nu am avut ce să spunem. Am fost complet afectată pe interior, am ținut în mine. Am avut un moment când m-am gândit că se poate întâmpla să se termine totul. Cea mai dureroasă parte a fost când știam adevărul și aveam senzația că nu pot să dovedesc, căci e un sistem care parcă nu vrea să ajungă la adevăr.

„A fost un an foarte greu și am ținut foarte mult pentru mine. (…) La momentul acela aveam multe gânduri, așa m-am simțit în momentul acela pentru că nu am făcut nimic greșit. Nici prin cap nu mi-a trecut să fac așa ceva, nu mi-a sugerat nimic să fac așa ceva, iar ce simt eu pentru tenis era departe să mă gândesc eu să fac asta.

Tenismena a avut încredere totală în echipa de specialiști de la Academia Mouratoglou, oameni pe care i-a angajat să o îndrume numai spre performanțe. Doar că, din cauza neglijenței lor, Simona a luat un supliment ce conținea roxadustat.

„Am avut noroc, pentru că avocații mei au spus că sunt multe cazuri de contaminare la suplimente. Am luat tot ce am băut și am trimis la testare. Și așa s-a întâmplat. Eu când m-am dus la Academie am spus și am hotărât să cred total în oamenii în care lucrez. Nu a fost prima dată când am crezut într-o echipă.

Am discutat că trebuie să-mi schimb suplimentele, că aveau prea mult zahăr și când mi-au recomandat acest supliment, am întrebat dacă sunt testate și dacă sunt sigure. Nu m-am gândit niciodată că pot să trec prin această nedreptate. Mi-au spus că DA. Niciun sportiv nu merge la laborator să testeze băuturile. Am avut încredere și le-am luat. Asta a fost treaba cu suplimentele.

A fost neglijență și ghinionul meu. Neglijență din partea echipei, pentru că nu au verificat cum ar fi trebuit. A fost și o întâmplare pentru că nu ar fi avut ce să caute substanța în acel produs. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenție rea”, a continuat aceasta, la TV.