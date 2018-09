Simona Halep a fost eliminată de la Wuhan! Prima declarație, după ce a fost învinsă de tenismena Dominika Cibulkova

Simona Halep a fost eliminată de la Wuhan (China). Liderul clasamentului WTA a pierdut în primul meci din Asia în fața sportivei Dominika Cibulkova (Slovacia; 31 WTA), scor 0-6; 5-7.

Simona Halep a ajuns la al treilea eșec consecutiv în circuit. După înfrângerile din primul tur de la Cincinnati și US Open, a venit și înfrângerea de la Wuhan. Românca a avut drum libert în primul tur, iar în turul secund a fost nevoită să întâlnească o sportivă redutabilă pe suprafețele rapide. Dominika Cibulkova a fost mult mai prezentă în joc, iar loviturile ei nu i-au dat mari șanse Simonei în primul set, câștigat la 0, după 27 de minute. Simona a stat extrem de slab pe primul serviciu, nereușind să câștige vreun punct pe primul serviciu și nu mai mult două pe serviciul 2. Mai mult, liderul mondial a câștigat 6 puncte în primul set.

Simona Halep, prima declarație după ce a fost învinsă de tenismena Dominika Cibulkova la Wuhan

Învinsă clar de Dominica Cibulkova, 6-0, 7-5, în turul al doilea de la Wuhan, Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a explicat, la conferinţa de presă de la finalul meciului, de ce nu a dorit să se retragă din meci, în ciuda problemelor fizice evidente cu care s-a confruntat.

Chinuită fizibil de problemele la spate cu care s-a ales încă de duminică, Halep şi-a explicat decizia de a sta pe teren: „Accidentarea la spate a venit în primul game al antrenamentului cu Petra Kvitova (n. red – de duminică), atunci când am încercat să lovesc un forehand. Am stat în pat două zile, am încercat să mă vindec, dar timpul a fost prea scurt. Nu am vrut să mă retrag pentru că am muncit din greu după US Open şi am vrut să am cât mai multe meciuri în picioare. Am venit aici (n. red – la Wuhan) pentru a da totul. Ultima speranţă şi ultima şansă. Chiar şi aşa, am fost aproape în setul al doilea. Acest meci îmi dă încrederea că nivelul meu e foarte bun. Deci, nu sunt dezamăgită! Sunt doar supărată pentru că această accidentare a venit de nicăieri”, a declarat Halep, citată de WTA Insider.

Partea a doua a fost mult mai disputată, Halep a dus meciul în prelungiri, dar, grație unul game pierdut pe propriul serviciu, a cedat în cele din urmă cu 5-7.