Simona Halep, decizie importantă pentru cariera sa! Cum se înțelege cu nou antrenor, spaniolul Carlos Martinez. „E doar începutul”

Simona Halep își dorește să primească wildcard pentru turneul de la Roland Garros. Sportiva a vorbit pentru prima oară despre colaborarea cu noul antrenor. Mai mult, fostul număr 1 mondial a dezvăluit și când crede că se va recupera 100% din punct de vedere fizic.

Simona Halep colaborează cu Carlos Martinez de mai bine de o săptămână. Sportiva se antrenează la București și i-a dat un termen limită noului său antrenor. Iată cum decurge colaborarea dintre fostul număr unu mondial și spaniol!

Tenismena este conștientă de faptul că are mult de muncit pentru a reveni la forma de dinainte de suspendare de la TAS. Cu toate acestea, Simona vine și cu vești bune: se simte mai bine și este gata să dea totul pe teren.

„Am ajuns să lucrez cu Vlad Bucșa de la Stejarii și cu Martinez care e un antrenor foarte bun. Lucrurile merg bine, dar mai e mult până să ajung la nivel meu. A fost foarte dificil prima săptămână pe teren, simțeam picioarele grele și coordonarea era destul de grea. Acum mă simt mai bine. A fost oboseală mai mult. Am tras mult de mine și au apărut dureri. Nu e o accidentare. Am început să adaptez și la serviciu să nu mă mai doară și sunt în schimbări. Sper să suporte corpul meu”, a dezvăluit Simona Halep, pentru digisport.ro .

Chiar dacă nu a obținut rezultatul mult visat de fanii ei după revenirea pe teren, Simona Halep și-a făcut analiza după meciul de la Miami. Mai mult, sportiva așteaptă cu nerăbdare turneul din Portugalia, mai ales că se desfășoară pe suprafața ei favorită de joc. Se pare că cel care a îndrumat-o să joace la Estoril a fost chiar noul său antrenor.

„Am vorbit cu Carlos și a spus că trebuie să fiu bine fizic să pot să performez. Tenisul nu l-am uitat, l-am simțit foarte bine, dar fizic am fost foarte departe de ceea ce ar trebui să fiu.

…

Zgura e suprafața mea preferată. Îmi place să joc peste tot, mai ales pe unde am câștigat. Îmi place să construiesc punctul, nu am o putere extraordinară să am lovituri câștigătoare. Îmi place că o suprafață rapidă și pot să alunec.

…

El m-a sfătuit să joc un turneu de 125 e mult mai bine. Sunt meciuri mai accesibile și îmi doresc să câștig un meci. Am ceva emoții pentru că nu am mai jucat de mult dar sunt bucuroasă. E un pic vânt acolo, dar sigur mă pot adapta. N-am jucat niciodată de 125.

Nu e ușor mental, recunosc. Am fost obișnuită doar la turnee mari, dar e și o provocare să văd dacă pot câștiga câteva meciuri”,a mai precizat sportiva conform sursei citate.