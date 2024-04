Toni Iuruc este o prezență discretă, iar de la divorțul de Simona Halep bărbatul s-a concentrat mult pe afacerile pe care le are și mai puțin pe viața personală. Recent, milionarul a fost surprins în timp ce se afla în vizită la Casa Albă. Bărbatul a mers cu puțină treabă în vizită, iar CANCAN.RO a stat de vorbă cu acesta și a aflat mai multe detalii.

Toni Iuruc și-a clădit averea pe afaceri imobiliare și merge în continuare pe șantier, unde discută cu muncitorii. Bărbatul este foarte implicat și își ghidează oamenii atunci când este nevoie. Recent, acesta a fost surprins la Casa Albă, însă nu, nu vă gândiți că a stat de vorbă cu Trump, căci nu la acea locație ne referim. Fostul soț al Simonei Halep a fost surprins în vizită la un restaurant comunist care a avut mare succes pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și care se află în zona Băneasa.

Toni Iuruc a fost în vizită la Casa Albă

În mijlocul zilei, bărbatul a fost surprins în timp ce se afla în fața restaurantului de pe vremea lui Ceaușescu. Casa Albă este în momentul de față în renovare și deja s-au început demersurile pentru modernizarea sa. Îmbrăcat într-o ținută casual formată dintr-o cămașă bleu, o pereche de pantaloni crem și o geacă subțire deasupra, Toni Iuruc și-a făcut prezența „pe șantier”. Se poate observa că a dat mâna cu paznicul și a discutat cu cei care se ocupă de renovări. A discutat vreme de câteva minute cu aceștia, apoi a mers să inspecteze mai bine zona.

(VEZI ȘI: TONI IURUC, FOSTUL SOȚ AL SIMONEI HALEP, ȘI TOVARĂȘUL LUI AU ”TRAFICAT” UN BUCHET DE FLORI)

Toni Iuruc face dezvăluiri despre afacerea cu restaurantul: „Am discutat cu muncitorii și…„

Fostul soț al Simonei Halep a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a spus ce planuri are, dar și motivul pentru care a fost în vizită la restaurantul comunist. Se pare că milionarul nu vrea să cumpere afacerea, ci doar își ajute un văr care deține locul de zeci de ani. Nici financiar nu a spus că își dorește să se implice. “Nu, nici vorbă să cumpăr, afacerile pe care le am merg foarte bine. Am fost la un văr de-ai mei, care are locul încă dinainte de Revoluție. Am discutat cu muncitorii și atât”, ne-a declarat Toni Iuruc.

Casa Albă este unul dintre cele mai de succes și profitabile restaurante de pe vremea comunismului. Aflată în zona Băneasa, aici își făceau veacul oamenii cu bani, fiind un local demn de laudă. Așadar, nu este de mirare că Toni Iuruc a fost dispus să se implice și să-și ajute verișorul în privința modernizării localului, chiar dacă nu este acționar al afacerii.

(ACCESEAZĂ ȘI: TONI IURUC A ÎNCEPUT SĂ PRODUCĂ BANI DUPĂ DIVORȚUL DE SIMONA HALEP. ”FINANCIAR, ÎI MERGE BINE!”)

Ce afaceri are fostul soț al Simonei Halep

Înainte de căsătoria cu Simona Halep, afaceristul din Constanța era asociatul și administratorul a șase firme. Patru dintre acestea sunt companii de publicitate. O firmă care se ocupă de comerțul cu amănuntul și o firmă care are obiect de activitate închirierea de bunuri imobiliare. Înainte de divorț, niciuna dintre aceste firme nu producea bani. Unele se aflau în lichidare, altele se aflau în proces de dizolvare.

În 2023, la un un an de la divorț, Toni Iuruc reactivase patru dintre firme. Pe una dintre acestea a înregistrat o cifră de afaceri de 300.000 de euro. Este vorba despre firma ”Trei rândunele”, o companie care are obiect de activitate închirierea de bunuri imobiliare și care are în patrimoniu toate proprietățile deținute de aromân. Comparativ cu alți ani, în care firma înregistrase o cifra de afacei mult mai mică, putem spune că afacerile au început să-și revină.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.