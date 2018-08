Simona Halep a câștigat duminică (12 august) finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, după ce a învins-o pe Sloane Stephens (SUA), locul 3 WTA, în trei seturi, 7-6, 3-6, 6-4. Tenismena a fost deranjată în timpul partidei de mai mulți spectatori români au strigat „M..e PSD”.

În declarația de la finalul partidei, Simona Halep s-a adresat spectatorilor români și le-a cerut să respecte terenul de tenis. Ea a taxat comportamentul celor care au strigat „M..e PSD” în timpul meciului. Numărul 1 mondial a transmis un mesaj în limba română celor care au scandat, la festivitatea de premiere.

"Plăcuţele suedeze" au ajuns la Montreal. Simona Halep nu a fost încântată.

„Am un mesaj adresat și în română”

Simona a fost deranjată de incidentul din primul set, când un suporter a strigat mesajul: „M**e PSD!”. La finalul discursului său, ea a ținut să le spună acelor români că gestul lor nu a fost tocmai frumos.

„E onoare să vorbesc din nou, pe această scenă, din postura de câștigătoare. Simt că am avut o săptămână excelentă, chiar dacă am venit după o pauză lungă. Îi mulțumesc lui Sloane. De fiecare dată mă face să joc mai bine. Mereu e un meci disputat între noi. Sper să ne întâlnim de multe ori.Îmi cer scuze celor din staff. Am fost puțin nebună pe teren, în finală, dar sper să mai trăim astfel de momente. Multe astfel de momente. Vreau să le mulțumesc tuturor de aici, din Canada. Totul a fost organizat ca la carte, iar fanii m-au făcut să mă simt ca acasă. Le mulțumesc și celor care s-au uitat la mine de acasă, știu că uneori a fost nevoie să se trezească târziu în noapte ca să mă vadă.

Am un mesaj de adresat și în română, fanilor din tribune. Le mulțumesc pentru susținere, dar unii s-au comportat astăzi altfel. Vreau să le spun două cuvinte. Vă rog, data viitoare când veniți pe un teren de tenis, să respectați această încăpere. E mult prea deosebită pentru astfel de lucruri”, a spus Simona Halep la finalul meciului.