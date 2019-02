Simona Halep, despre calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Dubai

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) şi-a completat CV-ul cu a șaptea victorie în şapte meciuri cu Lesia Ţurenko, scor 6-3, 7-5, în turul al doilea de la Dubai, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului, apoi a avut un discurs echilibrat.

Unul în care i-a mulţumit special lui Adrian Măcelaru, ambasadorul României la Dubai, pentru prezenţa în tribune.

„Îmi place cum am jucat, nu a fost deloc uşor pentru mine. Am vrut să stau concentrată la fiecare minge pe care o lovesc, am reuşit şi mă gândesc să merg cât mai departe în acest turneu. Sunt mai puternică mental pe zi ce trece, mă simt din ce în ce mai bine şi sper să câştig din ce în ce mai mult”, a declarat Halep, la interviul de după meci, înainte să fie anunţată de reporter că a triumfat în faţa ambasadorului român la Dubai: „Este o onoare! Mulţumesc foarte mult că aţi venit să mă vedeţi, a fost o plăcere să câştig„, a spus Simona Halep după calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Dubai.

Odată calificată în sferturile de finală, Halep continuă lupta pentru recăpătarea primului loc în ierarhia mondială, iar următoarea adversară se va alege dintre elveţianca Belinda Bencic şi ucraineanca Aryna Sabalenka, a doua fiind considerată una dintre marile speranţe ale tenisului feminin: „Va fi un meci foarte greu. Ambele lovesc mingea foarte puternic, dar sper să am timp să mă recuperez până mâine şi să joc la fel de bine”, a declarat fostul lider mondial.