Simona Halep încrezătoare că-și va depăși performanța carierei la Wimbledon!

Simona Halep e la un pas de o performanță istorică, respecitv câștigarea primului său titlu la Wimbledon. Până atunci însă, românca are un meci infernal în semifinala, cu Elina Svitolina.

Ucraineanca a triumfat în 3 din ultimele 4 meciuri directe, însă disputa de joi va fi prima pe iarbă între cele două. Dacă va trece de Svitolina, Simona Halep o poate întâlni în marea finală pe Serena Williams, ce va juca mâine impotriva cehoaicei Barbora Strycova.

Compatrioata noastră s-a calificat în semifinalele Wimbledon după ce a trecut în sferturi de chinezoaica Shuai Zhang pe care a învins-o în două seturi scor 7-6 (4), 6-1 la capătul unui meci care a durat 90 de minuute de joc.

„Am luptat din greu în primul set, chiar dacă am fost condusă cu 4-1. Știam că va lovi foarte tare. Am mai jucat cu ea și știam că va fi greu. M-am gândit că trebuie să fiu și eu puternică și să dau totul. Am energie, mă simt destul de bine, proaspăta, sănătoasă. Cred că joc cel mai bun tenis al meu pe iarbă în acest sezon. Nu mă voi uita la meciul adversarelor, mă voi pregăti singură să fiu gata pentru semifinale. Am timp de recuperare”, a declarat Simona Halep, imediat după meci.

Pentru Simona Halep este a doua oară în carieră când accede în careul de ași la Wimbledon. Reamintim că în urmă cu cinci ani, la ediția din 2014, constănțeanca a pierdut în fața canadiencei Eugenie Bouchard, fosta mare speranță a tenisului nord-american.

Duelul din semifinale dintre Halep și Svitolina va avea loc joi de la ora 15:00.