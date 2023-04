Simona Halep, o nouă lovitură în plin scandal de dopaj! Anunțul oficial privind participarea sportivei la competițiile din sezonul de zgură

Simona Halep nu are liniște deloc! După ce a picat testul anti-doping, la US Open, campioana are de parcurs un drum lung pentru a-și demonstra nevinovăția. Veștile rele se țin lanț de sportivă. Iată ce se va întâmpla cu participarea campioanei la competițiile din sezonul de zgură.

Simona Halep, jucătoarea de tenis de talie mondială din România, nu a fost acceptată să participe la două dintre cele mai puternice turnee de tenis de zgură din sezon: Stuttgart, Germania și Madrid, Spania.

Mutua Madrid Open este unul dintre turneele preferate ale Simonei Halep, unde a câștigat de două ori, în 2016 și 2017, pe vremea când Ion Țiriac era patronul competiției.

Simona Halep nu a fost acceptată la competițiile din sezonul de zgură

Cu toate acestea, constănțeanca nu a fost inclusă în lista de jucătoare admise pe tabloul de la Madrid, din cauza suspendării pentru dopaj, relatează ProSport. Halep va rata, astfel, cel puțin prima jumătate a sezonului de zgură, pentru că nu a fost inclusă nici la Stuttgart, nici la Madrid.

Turneele de la Stuttgart și Madrid sunt foarte importante pentru jucătoarea română, întrucât se desfășoară pe zgură, suprafața pe care se simte cel mai bine. Cele două competiții vor reuni cele mai bune jucătoare de tenis din lume, inclusiv liderul WTA, Iga Swiatek din Polonia.

În timp ce la turneul din Spania s-au înscris toate sportivele din Top 10, la Stuttgart va lipsi doar Jessica Pegula din SUA, aflată pe locul 3 în clasamentul mondial.

Celelalte două competiții importante de zgură roșie sunt Roma și Roland Garros, însă șansele ca Halep să fie primită la vreuna dintre ele sunt extrem de mici, întrucât nu a fost acceptată nici la cele două turnee anterioare.

În schimb, dacă își va demonstra nevinovăția în perioada următoare, Simona Halep și-ar putea face apariția la aceste competiții, doar dacă îi convinge pe organizatori să îi acorde wild card-uri.

