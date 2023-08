Simona Halep refuză să se retragă de la US Open! Decizia care șochează lumea tenisului

La finalul lunii iunie, Simona Halep (31 de ani) a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions. La șapte săptămâni de la acel moment, campioana noastră încă nu a primit decizia finală. Totuși, Simona nu a fost descurajată de această situație și s-a înscris la turneul de la US Open, care se va desfășura în perioada 28 august – 10 septembrie. În ciuda faptului că încă nu știe când va reveni pe teren, românca nu s-a retras de pe lista turneului american. În aceste condiții, organizatorii US Open sunt puși într-o situație extrem de delicată.

După o așteptare de peste 8 luni, pe 28 și 29 iunie 2023, Simona Halep a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions din Londra. În ciuda faptului că ar fi trebuit să primească deja verdictul final, campioana noastră încă așteaptă decizia finală.

Simona Halep nu s-a retras de la US Open. Organizatorii turneului trebuie să ia o decizie în privința româncei

În urmă cu aproape o lună, Simona Halep s-a înscris pe lista preliminară de la US Open, turneu ce se va desfășura în perioada 28 august – 10 septembrie 2023. Chiar dacă nu a primit încă verdictul din partea celor de la Sport Resolutions, campioana noastră a refuzat să declare forfait și să se retragă de la turneul american.

Potrivit regulamentului din turneele de Grand Slam, decizia privind dreptul de participare al Simonei la US Open va fi luată în ziua în care se va stabili tabloul de calificări. Mai exact, luni, 21 august, organizatorii turneului vor trebui să ia o decizie în cazul Simonei. Aceștia au la dispoziție două variante. Dacă suspendarea româncei rămâne în vigoare până luni, organizatorii de la US Open vor fi obligați să o descalifice. În cazul excepțional în care Simona va primi verdictul în acest weekend și va scăpa de suspendare, ea ar avea dreptul, teoretic, de a juca în cadrul competiției de la New York. Chiar dacă a căzut pe locul 578 WTA, românca se afla pe locul 55 în momentul în care s-a întocmit lista participanților la turneu.

Într-o situație similară celei în care se regăsește Simona Halep, a fost și spaniolul Fernando Verdasco. Acesta a putut participa la ediția din acest an a turneului Australian Open, deși s-a aflat în stare de suspendare provizorie înaintea competiției. Mai exact, Verdasco a scăpat de suspendare chiar în ziua tragerii la sorți a tabloului de calificări.

