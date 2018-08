Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Cincinnati, trecand in turul trei de sportiva australiana Ashleigh Barty, numarul 16 mondial si favorita 16, pe care a invins-o saptamana trecuta si in semifinale la Montreal.

Halep s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, intr-o ora si 29 minute.

Meciul ar fi trebuit sa aiba loc noaptea trecuta, dar a fost amanat din cauza ploii pentru astazi, la ora 18.00. Chiar si cu aceasta amanare, confruntarea a inceput cu aproximativ jumatate de ora intarziere, tot din cauza ploii.

Simona Halep si-a adjudecat primul set in 46 de minute, dupa ce a reusit doua break-uri, in timp ce adversara sa a reusit un break. in setul al doilea, in care Halep a facut break tot de doua ori si Barty tot o data, pe final, cand conducea cu 5-4, Darren Cahill a sfatuit-o pe romanca sa nu se complice si sa fie pozitiva. Halep a castigat setul doi in 43 de minute si a obtinut calificarea in sferturile turneului.

Daca vremea va permite, Simona Halep va juca in aceasta noapte in sferturile de finala, cu sportiva ucraineana Lesia turenko, locul 44 WTA. Cele doua au mai fost adversare de patru ori, ultima data in 2014, si de fiecare data invingatoare a fost Halep.

Meciul Halep – turenko va fi al cincilea din programul zilei de vineri de pe terenul 3, dupa trei confruntari de simplu masculin si una de dublu masculin.

Premiul pentru participarea in sferturile de finala este de 61.000 de dolari si 190 de puncte.