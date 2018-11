Simona Halep s-a pozat în mașină, cu un tânăr milionar! Cine este bărbatul

Simona Halep, numărul 1 WTA, a postat o fotografie, pe Instagram, alături de un tânăr, care se afla în mașina sa. Speculațiile au încins internetul, însă nici pe departe băiatul nu este iubitul jucătoarei de tenis.

Tânărul se numește Iotis și este unul dintre verii Simonei. Iotis este fiul lui Dumitru Pufleanu, fratele mamei Simonei Halep, un prosper om de afaceri din Tulcea, care deține două firme de produse lactate și hotelul Maryotis din Constanța, anunță digisport.ro. Numele hotelului situat pe bulevardul Mamaia provine chiar de la cei doi copii ai săi, Marina și Iotis, și a fost este închiriat o perioadă Academiei lui Gheorghe Hagi. Dumitru Pufleanu, fiul lui Panait Pufleanu, este născut în comuna Stejaru, la fel ca Simona Halep. (CITEȘTE ȘI: SIMONA HALEP VA PRIMI TITLUL DE ”AMBASADOR” AL UNIVERSITĂȚII OVIDIUS DIN CONSTANȚA)

Implicat într-un incendiu suspect

În vara lui 2014, patru mașini au ars ca torțele pe stada Dumbrava Roșie din Constanța, iar focarul incendiului a fost localizat la roata din dreapta-față a unei limuzime Mercedes ML, aparținând lui Dumitru Pufleanu. Nu doar maşinile au fost făcute scrum, ci şi poarta imobilului aflat la nr. 62. (CITEȘTE ȘI: SIMONA HALEP A EGALAT-O PE AZARENKA ÎN TOPUL ALL-TIME AL LONGEVITĂȚII ÎN FRUNTEA IERARHIEI WTA!)

După primele cercetări, cauza probabilă ar fi fost o acțiune intenționată. Dumitru Pufleanu le-a declarat oamenilor legii ca nu are dușmani și nici nu a fost implicat în vreun conflict, iar anchetatorii i-au dat, în final, dreptate.

Simona Halep, lider al doilea an consecutiv

Simona Halep va încheia anul acesta pe primul loc WTA și a primit un Porsche 718 Boxster GTS din partea organizatorilor Turneului Campioanelor 2018. Dar, din nefericire, Simona nu va putea să-l conducă pe străzile din România.Simona Halep are contract cu AMG și se plimbă cu un GT senzațional, lucru care o împiedică să folosească cadoul organizatorilor de la Singapore, susține sport.ro. Prețul pentru unui astfel de model variază între 80.000 și 95.000 de dolari. Autoturismul e dotat cu un motor de 2.5 litri, cu 365 de CP și atinge 100 km/h în doar 4.3 secunde. (CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE A REACȚIONAT DUPĂ CE A AFLAT CĂ SIMONA HALEP ARE HERNIE DE DISC: ”DACĂ NU TE REFACI COMPLET, STAI MAI MULT PE BARĂ”)

Simona Halep (27 de ani) a fost nevoită să intre mai repede în vacanță pe acest final de an din cauza accidentării suferită la spate, hernie de disc. ”Faptul că am fost atât de constantă mă bucură și, de asemenea, faptul că deși am avut înfrângeri dure, nu am renunțat și nu m-au doborât. Nu am dat înapoi, pentru că am o echipă bună și sunt foarte pozitivi. Mă laudă când fac meciuri bune, dar îmi spun și când joc rău”, a spus Simona Halep, într-un interviu acordat celor de la treizecizero.ro.