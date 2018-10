Ilie Năstase a reacționat după ce a aflat că Simona Halep are hernie de disc: ”Dacă nu te refaci complet, stai mai mult pe bară”

Accidentată la spate în timpul unui antrenament înaintea turneului de la Wuhan, Simona Halep a jucat cu o discopatie şi, probabil, problema s-a agravat, după acest diagnostic fiind nevoie de un tratament conservator insistent cu repaus îndelungat. La aflarea veștii, Ilie Năstase a reacționat!

„Am vorbit cu ea putin, eu si domnul Tiriac. Mi s-a intamplat si mie, am facut ruptura de ligamente. M-am dus la doctor si mi-a spus sa stau sase luni. Nu am stat, am revenit si dupa am mai stat sase luni. Daca tragi de tine, se intampla si treaba asta. S-a fortat putin in acest sezon. Daca as fi fost in echipa ei, as fi renuntat la Cincinnati. E cea mai grea perioada sa joci. De asta vedem atatea abandonuri in fiecare an. Trebuia sa se pregateasca doar pentru US Open. Ea a fost numarul 1, a luat Grand Slam, nu cred ca e atat de mare graba sa revina. Important pentru ea e sa inceapa bine anul viitor. Daca nu te refaci complet, stai mai mult pe bara. Ea nu are probleme doar la spate, are si la glezne din cate inteleg. Poate le e frica sa-i spuna sa se opreasca. Numai ea stie cand poate sa joace si cand nu mai poate”, a spus Ilie Nastase conform sport.ro. (VEZI ȘI: SIMONA HALEP I-A SUPĂRAT PE FANI. ”AȘ SPUNE CĂ MI-AM PIERDUT RESPECTUL PENTRU EA…”)

Simona Halep a vrut să facă o precizare

După ce a fost diagnosticată cu hernie de disc, Simona Halep a făcut și primele declarații. Sportiva a dorit să facă o precizare pentru toată lumea.

„Mulțumesc fanilor mei de peste tot și în special din Romania pentru grija pe care mi-o poartă și care sunt îngrijorați după știrile apărute în mass media din România. Aș dori să precizez că este o hernie de disc într-adevăr, dar sub nicio formă nu se pune problema operației. Voi urma tratamentul adecvat care constă în exerciții și fizioterapie. Voi reveni cu informații!”, este mesajul transmis de Simona Halep. (CITEȘTE ȘI: CE REACȚIE A AVUT SIMONA HALEP CÂND A FOST ÎNTREBATĂ DE UN JURNALIST DACĂ VA MERGE LA REFERENDUMUL DE PE 7 OCTOMBRIE)