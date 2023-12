Simona Halep (32 de ani) a anunțat că ia în calcul să-și încheie cariera în tenis în cazul în care Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) nu va reduce suspendarea de patru ani primită din partea ITA.

Potrivit site-ului oficial al TAS, procesul Simonei Halep va avea loc în perioada 7-9 februarie 2024. Ex-liderul WTA ratează, astfel, turneul de la Melbourne, primul de Mare Șlem al anului viitor.

În cadrul unui interviu ce va fi difuzat vineri de Euronews, Simona Halep a transmis că dacă suspendarea de patru ani nu-i va fi redusă ia în calcul să-și încheie cariera în tenis.

„A trecut deja mai mult de un an, fiecare zi a fost dureroasă, plină de emoții. A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă. Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil, va fi finalul carierei mele”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a luat suplimentele la îndemnul lui Patrick Mouratoglou

Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US Open 2022. Recent, Patrick Mouratoglou și-a asumat întreaga vină în acest scandal de dopaj, precizând că ex-liderul WTA a luat suplimentele contaminate la îndemnul său.

„Sunt încrezător pentru viitorul Simonei Halep, după apelul făcut la TAS, deoarece e un tribunal independent. Am putut stabili de unde a venit contaminarea. Deci noi i-am propus să ia colagenul și l-am cumpărat de la o companie.

S-a întâmplat ca acest colagen să fie contaminat. Nu aveam de unde să știu, dar îmi asum responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, întrucât e vorba de echipa mea și de mine. Noi i-am cumpărat acest colagen. Am făcut toate testele posibile pentru a stabili că vorbim despre o contaminare.

Sunt foarte încrezător că tribunalul independent va constata că Simona nu s-a dopat niciodată, că este o victimă și trebuie să revină pe teren și să joace cât de repede posibil„, a declarat Patrick Mouratoglou.