Simona Halep – Serena Williams LIVE VIDEO 3-6, 3-6 în sferturile de finală Australian Open

Simona Halep, cap de serie numărul 2 va juca Serena Williams, numărul 11 în clasamentul WTA, în sferturile Australian Open 2021. Partida anului din tenisul feminin al anului va începe la ora 10.00.

Serena Williams se răzbună pe Simona Halep în două seturi, 6-3, 6-3, după o partidă dominată de americancă. În semifinalele competiţiei aceasta se va duela cu Naomi Osaka.

UPDATE. Serena Williams revine spectaculos în meci şi egalează, 3-3.

UPDATE: Halep conduce, 2-0.

UPDATE: Serena Williams se impune cu 6-3 în primul set.

2-5: Serena Williams serveşte impecabil.

Serena in full flight ✈️@serenawilliams breaks the Halep serve and consolidates to lead 5-2 in the opening set.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/dq5ITMkinG — #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021

2-3: Serena îşi face serviciul şi reintră la conducere.

2-2: Halep egalează.

2-1: Serena Williams scapă forehand-ul în out şi Halep obţine primul punct.

2-o: Williams conduce.

0-1: Serena Williams serveşte impecabil şi conduce.

UPDATE, 10:10. A început partida. Serena Williams serveşte.

UPDATE, 9:50. Ultima confruntare dintre Halep şi Serena s-a încheiat cu victoria americancei:

UPDATE, 9:30. Serena Williams a ieşit la încălzire şi se pregăteşte înaintea duelului cu Halep.

🔥 Warming up 🔥@serenawilliams got loose this afternoon with a spot in the semifinal on the line 🔜#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/8Hcz966NvW — #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021

UPDATE, 9:00. Naomi Osaka o subestimează pe numărul 2 WTA: „Știu că următoarea mea adversară va fi Serena sau Halep. Mă voi uita, pentru că oricum urmăresc toate meciurile Serenei. Eu, de obicei, nu mă uit la traseul pe care îl am, dar apropiații m-au anunțat. Va fi distractiv în semifinale!”

UPDATE ora 8.10: Naomi Osaka , numărul 3 în clasamentul WTA nu i-a lăsat nicio șansă lui Su-Wei Hsieh (Taipei, 71 WTA), scor 6-2, 6-2. Jucătoarea japoneză o așteaptă în penultimul act pe câștigătoarea duelului Halep – Williams.

Citește și: Simona Halep, primele declarații despre copil: ”Va depăși orice senzație pe care am trăit-o în tenis!”

Halep și Serena Williams s-au mai întâlnit de 11 ori până acum. Sportiva din SUA conduce cu 9-2 la”directe”, dar ultima victorie i-a aparţinut româncei, scor 6-2, 6-2, în finala turneului de la Wimbledon, din 2019.

În acelaşi an, cele două jucătoare s-au întâlnit şi la Australian Open, când Williams a câştigat în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-4, în optimile de finală.

Declarațiile Simonei despre meciul cu Serena

În 2019, Halep a câștigat finala de la Wimbledon, oprind-o pe Serena Williams să câștige cel de-al 24-lea turneu de Grand Slem din carieră. Românca explica atunci cum a abordat partida, declarații care sunt, cu siguranță valabile și acum.

„E ceva diferit când joci împotriva cuiva care are 23 de titluri de Grand Slam în palmares. Este singura care a reușit asta, nu se poate compara cu niciuna dintre noi.

Dar când intru pe teren, Serena este o adversară ca oricare alta. Mă concentrez asupra jocului meu, nu asupra celei pe care o înfrunt. Sunt obișnuită să joc împotriva Serenei, ne-am întâlnit de multe ori.

Știu la ce să mă aștept. Voi încerca să-mi fac jocul și să am încredere în mine”, spunea Simona atunci.

Istoria partidelor dintre Serena Williams și Simona Halep

2019, Wimbledon: Simona Halep – Serena Williams 6-2, 6-2

2019, Australian Open: Simona Halep – Serena Williams 1-6, 6-4, 4-6

2016, US Open: Simona Halep – Serena Williams 2-6, 6-4, 3-6

2016, Indian Wells: Simona Halep – Serena Williams 4-6, 3-6

2015, Cincinnati: Simona Halep – Serena Williams 3-6, 6-7

2015, Miami: Simona Halep – Serena Williams 2-6, 6-4, 5-7

2014, WTA Finals: Simona Halep – Serena Williams 6-0, 6-2

2014, WTA Finals: Simona Halep – Serena Williams 3-6, 0-6

2013, Cincinnati: Simona Halep – Serena Williams 0-6, 4-6

2013, Roma: Simona Halep – Serena Williams 3-6, 0-6

2011, Wimbledon: Simona Halep – Serena Williams 6-3, 2-6, 1-6

Partida este live pe Eurosport, live online pe platforma Eurosport și live video pe CANCAN.RO

Nu rata: Simona Halep s-a plimbat cu iubitul pe șantier, la o săptămână după ce a anunțat că s-a infectat cu coronavirus. Cum s-a “echipat” marea campioană pentru “ieșire”