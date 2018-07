Simona Halep și-a făcut autocritica după eliminarea de la Wimbledon: „Dacă puneam în practică tactica lui Darren…!”

Aflată în vacanță după eliminarea surprinzătoare de la Wimbledon, turneu pe care l-a părăsit în faza 16-imilor în urma unui meci pe care l-a avut în mână cu taiwaneza Su-Wei Sheish, liderul mondial WTA, Simona Halep și-a asumat 100% eșecul.

Românca a spus că dacă ar fi ascultat indicațiile antrenorului nu ar fi pierdut niciodată meciul, mai ales că a avut și o minge de meci.

„Tactica pe care Darren mi-a spus-o a fost foarte bună. Probabil că aş fi câştigat meciul dacă puneam în practică ceea ce mi-a spus el. Dar nu am putut, probabil din cauza oboselii. Dar am încercat să lupt, să mă agăţ de fiecare minge. Totuşi, nu am respectat prea mult ce aveam de făcut şi nu am fost inspirată. E o dezamăgire că am condus atât de mult şi nu am putut să termin”, a declarat Simona Halep.

Românca a pierdut duelul după ce a câștigat primul set cu 6-3, l-a pierdut pe al doilea cu 6-4 și a cedat decisivul cu 7-5 după ce a avut 5-2 și minge de meci!

Simona Halep a pus eșecul și pe seama oboselii acumulate de la începutul acestui an și pe seama relaxării pe care scorul de 5-2 din decisiv i-a creat-o.

„Am avut 5-2 și minge de meci, dar lucrurile nu au mers în direcția mea. Ea a meritat să câștige pentru că a făcut mult mai multe lucruri bune pe teren decât mine. Deocamdată nu pot juca cel mai bun tenis al meu la Wimbledon, dar sper ca în următorii ani să-mi îmbunătățesc jocul și să obțin un rezultat mai bun. Am avut o atitudine neprofesionistă. Am vorbit prea mult, poate pentru că sunt foarte obosită, nu am reușit să fiu concentrată pe fiecare minge. Nu vreau să-mi găsesc scuze, încă sunt tristă. Sunt obosită și mental, dar cred că am avut șase luni în care am jucat foarte bine. A fost multă presiune și tensiune asupra corpului meu”, a adăugat Simona Halep.