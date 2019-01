Simona Halep și-a găsit antrenor!

Fostul antrenor al lui David Goffin, belgianul Thierry Van Cleemput a acceptat s-o pregătească pe Simona Halep. Rămasă fără antrenor după despărțirea de Darren Cahill, liderul mondial WTA a fost surprinsă la încălzirea de dinaintea meciului cu Serena Williams alături de antrenorul belgian Thierry Van Cleemput, un nume cunoscut în circuitul masculin.

Fost antrenor al belgienilor Olivier Rochus şi Steve Darcis, Van Cleemput este cel care l-a transformat pe David Goffin într-un jucător de top în ATP .După Australian Open, belgianul ar putea deveni antrenor cu normă întreagă al liderului mondial, după cum anunţă şi presa de la Bruxelles.

Thierry Van Cleemput nu a exclus posibilitatea de a o pregăti pe Simona Halep, însă nici nu a confirmat că va fi noul antrenor al liderului WTA. „Darren Cahill m-a întrebat dacă mă interesează să dau o mâna de ajutor. Am zis de ce nu? Mă înţeleg foarte bine cu Simona şi cu Darren. Colaborarea lor s-a încheiat, iar eu şi David Goffin am pus stop. Le-am zis că lumea va începe să vorbească, dar au zis că nu e nimic grav şi că ar fi drăguţ dacă aş putea veni. Aşa că am făcut asta. Cred că voi încerca să lucrez cu Simona, să vedem dacă eu mă simt bine, dacă ea se simte bine. Mă duc până acasă, voi merge fără dubii la Bucureşti, apoi la Doha sau la Dubai. Şi, după toate astea, voi lua o decizie finală. Momentan nu e vorba de o colaborare oficială. E un interes din partea ei, ea e cea care m-a căutat. şi eu sunt interesat, de-asta am venit s-o văd la meciul cu Serena. Îmi place stilul de joc al Simonei şi ştiu cum să o ajut”, a declarat Thierry Van Cleemput.

Liderul mondial WTA a recunsocut la conferința de presă care a urmat meciului pe care l-a pierdut în fața Serenei în optimile de finală de la Melbbourne că există tatonări cu Van Cleemput.

„Nu am decis nimic încă. Trebuie să ne cunoaştem un pic mai bine. Vorbim doar”, a declarat Simona, la conferinţa de presă după meicul cu Serena Williams, potrivit WTA.