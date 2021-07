Simona Trașcă nu se mai simte în siguranță, după ce un bărbat în jurul vârstei de 24 de ani ar urmări-o și hărțui-o. În cursul serii de joi, Simona Trașcă s-a prezentat la secția de poliție.

Simona Trașcă se teme pentru viața ei, după ce un bărbat în vârstă de 24 de ani ar urmări-o de câțiva ani. Mai mult decât atât, aceasta susține că din momentul în care a văzut-o față în față, într-o emisiune de televiziune, atunci bărbatul ar fi căpătat o obsesie și mai mare față de persoana ei.

”Cred că este cu mult mai grav cazul. Eu nu am avut nimic cu el, nu am ieșit în viața mea cu el la un suc, asta mă sperie și mai mult. Dacă ar fi fost un fost iubit, să zic, n-ar fi putut trece peste despărțire, poate mai înțelegi, deși nici așa nu era ok. Este vorba despre un băiat care a dezvoltat o obsesie pentru mine de foarte mulți ani, cred că de la vârsta de 18 ani. La secția de poliție, când am fost joi seara, am auzit că ar avea 24 de ani.

De foarte mulți ani, el își folosește pe rețelele de socializare numele de George Trașcă. Și-a făcut tricouri cu imaginea mea și cu numele meu și le-a purtat, și-a scris pe mașină. El, având o obsesie s-a gândit cum să dea de mine, a mințit ceva foarte urât la televizor. Eu nu știam de existența lui, plus că nu era adevărat. Așa el a ajuns față în față cu mine. Și a dezvoltat o obsesie și mai mare când m-a văzut în realitate”, a mărturisit Simona la TV.

Simona Trașcă, amenințată cu moartea: ”Îmi trimite mesaje că mă omoară și că nu îi este frică de poliție”

Simona Trașcă a mărturisit faptul că a fost amenințată cu moartea de bărbatul de 24 de ani. Mai mult decât atât, o urmărește peste tot, chiar și la salonul de înfrumusețare. Aceasta a făcut plângere la poliție. De asemenea, Simona a mărturisit că bărbatul a făcut rost în urmă cu câțiva ani de numărul ei de telefon și o terorizează cu mesaje.

”De-a lungul anilor m-a tot urmărit. O dată am fost și la Prislop, am făcut o postare de acolo și cred că stă în împrejur, că primisem mesaj de la el că avea niște flori și să nu plec. M-a hărțuit peste tot. A știut unde îmi fac părul, a intrat în salon și a spus ”o iubesc, e femeia vieții mele, trebuie să mă ajutați să fiu cu ea”. Îmi trimite mesaje că mă omoară și că nu îi este frică de poliție. Mă simt terorizată și îl simt în stare, e capabil să bage cuțitul în mine. Asta e senzația mea de ceva timp. Am mers la poliție. (…) E posibil oricând să îmi dea în cap. Azi noapte a fost la mine la bloc, la 4 dimineața, și mi-a lăsat un bilețel și o cutie de bomboane. Joi, când am chemat poliția, a avut o reacție agresivă și i-am zis ”recunoaște de față cu poliția că ai spus că mă omori” și a zis ”da, recunosc, și îmi asum”. Eu am fost sigură că îl vor reține măcar 24 de ore și țipa prin secția de poliție. Ne-au dus la poliție, ne-au luat declarații. Al doilea polițist mi-a spus ”te rog să ai grijă, are profilul unui obsedat”, a mai povestit Simona Trașcă la TV.

De asemenea, Simona Trașcă a mai povestit că a fost cerut în căsătorie, bărbatul venind cu inelul la ea. Astăzi, aceasta a fost jignită într-o emisiune de televiziune de către bărbat, spunând despre ea că ar fi femeie de moravuri ușoare.

Mama Simonei Trașcă: ”Poate își dă seama că e tânăr, că nu merită să ajungă prin pușcărie pe viață”

Mama Simonei Trașcă, Livia Trașcă, vine în apărarea fiicei sale și speră ca bărbatul care o urmărește să realizeze gravitatea faptei.

„Ea (n.r. – Simona Trașcă) are o inteligență nativă și un feeling foarte mare, dacă ea simte niște lucruri, sunt foarte aproape de relitate. Eu sunt om foarte credincios și nădăjduiesc ca bunul Dumnezeu… Mă rog la Dumnezeu ca să-l lumineze. Vedeți că nervii lui sunt la maxim de concentrați pe ea, pentru că nu i-a ieșit ceea ce el a gândit. El e între două realități: a lumii care nu-i face nimic și realitatea pe care el și-o închipuie, pe care el o acceptă. Acești oameni sunt foarte periculoși. Poate își dă seama că e tânăr, că nu merită să ajungă prin pușcărie pe viață. Un om care nu are alt țel, da, e în stare (n.r. – să ducă la îndeplinire aceste amenințări).

Poate îl luminează Dumnezeu și poate se gândește la consecințe. Acum nu i se întâmplă nimic, dar dacă el îi face ceva copilului meu, el va suferi toată viața, deci pușcăria pe viață îl așteaptă și nu se rezolvă nimic. Pe Simona oricum nu o va avea și nu aduce decât durere în inima mea și a băiatului și a întregii familii”, a spus mama Simonei Trașcă.

sursă foto: captură video Youtube