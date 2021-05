Simona Trașcă, îngenuncheată de durere după parastasul de 7 ani al fratelui: “L-am visat de câteva ori înainte de pomană”

Simona Trașcă are sufletul îngenuncheat de durere după parastasul de șapte ani al fratelui său. În această seară, ea a acceptată invitația de a fi prezentă într-un platou de la Antena Stars, unde a povestit cum s-a derulat evenimentul organizat în memoria lui Vali pe care nu a încetat să-l iubească. Potrivit spuselor sale, l-a visat de mai multe ori înainte de pomană, iar într-unul dintre vise, fratele ei i-a cerut ceva… motiv pentru care a ținut cont de acest aspect.

Simona Trașcă, mărturii emoționante despre parastasul de 7 ani al fratelui

Deși au trecut șapte ani de când și-a pierdut fratele, fosta asistentă TV a mărturisit că nu a reușit, încă, să treacă peste această tragedie. Vali se afla în spitalul penitenciarului când a părăsit acestă lume și s-a luptat cu dependența de droguri multă vreme.

“S-a întâmplat pe 27 aprilie (n.r.: 2014), dar, fiind în post, mama a zis să îi facem pomana de șapte ani după, ca să se bucure și el. Am vrut să vin astăzi să le spun oamenilor care judecă pentru că, în săptămâna cu pomana, am avut o săptămână foarte grea. Nu a știut nimeni. Am fost foarte sensibilă. Eu i-am dat mamei bani să facă o parte din treabă.

Eu l-am visat de câteva ori înainte de pomană pe frate-miu și îmi cerea ceva. I-am făcut o pomană foarte frumoasă, a avut e toate. Eu nu am mai mâncat colivă de 11 ani, de la moartea bunicului meu, iar acum am simțit nevoia să mănânc. I-am sfințit și crucea, a fost una nou. A fost o zi foarte dureroasă pentru mine, am plâns până nu am mai avut lacrimi”, a declarat blonda la “Showbiz Report”.

Simona Trașcă a mai spus că i-a dat de pomană două seturi de haine unui băiețel. Ea a vorbit și despre momentele grele prin care a trecut când fratele său era în închisoare.

“Sunt singura din familie cu sufletul împăcat pentru că am făcut tot ce am putut. Chiar am făcut. Lumea nu înțelege că el, săracul, lupta și nu mai putea din cauza drogurilor. Avea probleme și pe mine mă suna. Am încercat, dar a fost peste puterile mele, dar și peste ale lui, din păcate. Regrete avem cu toții în suflet dar eu știu că am făcut tot. Au fost momente când eu nu aveam bani în buzunar, dar i-am dus pachete când era închis”, a mai mărturisit fosta asistentă TV.

În cadrul interviului, Simona Trașcă a rememorat ultima zi în care și-a văzut fratele după gratii, iar starea lui de sănătate era deplorabilă: “Ultima dată când l-am văzut pe fratele meu era în pușcărie. A fost un moment extrem de dureros. Eram în Săptămâna Mare, el era transferat pe spitalul penitenciarului și nu aveam voie să intrăm. Știam că e foarte bolnav și doamnele polițiste mi-au spus că durează mult până mi s-ar fi aprobat cererea. Dar directorul mi-a spus că pot să intru chiar atunci să îmi văd fratele. A fost prima dată când mi-a spus că nu mai are putere. Consider că Dumnezeu m-a eliberat. Mi-am dus crucea”.

Sursa foto: Facebook / Simona Trașcă