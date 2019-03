Simona Trașcă nu-și mai caută sora! Vedeta a dezvăluit motivul pentru care a luat decizia: ”Nu vreau să fiu egoistă!”

Simona Trașcă știe că are o soră, care este doar a tatălui vedetei, a vrut s-o cunoască, dar acum a renunțat. A aflat adevărul despre soarta surorii și nu vrea să-i strice viața.

„Când eram mică, am aflat că am o soră din partea tatălui. Mi s-a spus că mama fetei stătea pe lângă Bucureşti. Nu am aflat exact zona ca să o caut. Mereu m-am gândit la ea. Toată viaţa mi-am dorit să am o soră. Acum câteva luni m-am întâlnit cu tata şi mi-a spus că a vorbit cu mama fetei şi i-a spus că este căsătorită, are copii, locuieşte cu soţul ei în altă ţară. Mama ei a spus că nu vrea ca ea să afle că are alt tată. Domnul respectiv ştie că ea nu este copilul lui, dar ea nu ştie că el nu este tatăl ei adevărat. De asta m-am decis să renunţ pentru că m-am gândit că nu pot să fiu egoistă, să-i dau viaţa peste cap. Recent a avut loc conversaţia aceasta între tata şi mama surorii mele. Am renunţat în sufletul meu pentru că nu mi se pare corect să intru în viaţa ei”, a spus Simona Traşcă la Antena Stars.

Simona Trașcă, un comportament neașteptat într-un club de fițe

În vârstă de 38 de ani, Simona Trașcă a renunțat la dansurile lascive pe care le performa pe mesele din localurile pretențioase în care alegea să se distreze. De curând, ea a fost filmată într-un club de fițe din București, unde era cu mai mulți prieteni. Focoasa blondină s-a răsfățat cu băuturi bine și a fost destul de retrasă, relatează spynews.ro. Conform sursei citată, fosta asistentă tv s-a asigurat mereu că este observată de cei din jur.

Singurul obicei pe care Simona Trașcă nu și l-a schimbat este reprezentat de ținutele sexy și provocatoare pe care le alege ori de câte ori iese din casă… și, uneori, chiar și când stă în propria locuință.