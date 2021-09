Simona Trașcă se confruntă cu probleme de sănătate: ”Sunt niște dureri exagerate”

În cadrul unei emisiuni de televizune, Simona Trașcă a mărturisit faptul că probleme de sănătate nu îi dau pace. Aceasta se confruntă de ceva timp cu probleme la ficat.

Recent, Simona Trașcă a mers într-un club pentru a sărbători ziua de naștere a unei prietene apropiate. Însă, blondina s-a confruntat, din nou, cu probleme de sănătate, și anume criza de fiere. Blondina a avut stări de vomă și amețeală.

„Weekend-ul acesta am fost în club, mă simțeam ceva mai bine, a fost ziua unei prietene. Am băut puțin și iar am avut criză de fiere. Cine a avut așa ceva, știe. Sunt niște dureri exagerate. Un rău incredibil. Am plecat mai devreme când a început să mi se facă rău”, a declarat Simona Trașcă la Antena Stars.

Simona Trașcă, în lacrimi la TV când a vorbit despre bătăile încasate de la tatăl ei

În primăvara lui 2014, când fratele blondei a murit, mama sa nu a dorit ca fostul soț să vină la înmormântare. Însă, a dezvăluit Simona Trașcă, după o discuție pe care mama ei a avut-o cu duhovnicul său, aceasta a acceptat să-l invite la pomana băiatului lor. Recent, ele i-au făcut parastasul de șapte ani lui Vali, iar evenimentul organizat în memoria acestuia a răscolit-o enorm pe sora sa.

“Mama nu vrea să țină legătura cu tata și acum câteva luni când ea s-a simțit mai rău a zis că nu vrea ca el să vină la înmormântarea ei. Cu vreo două zile înainte de pomană, m-a sunat și mi-a zis: «Simona, cum facem? Îl suni tu pe taică-tu sau îl sun eu?». Și am rămas șocată și a zis că a certat-o preotul că el trebuie să fie la pomană că e parte din familie.

I-am zis să îl sune ea, l-a sunat și… De foarte mulți ani de zile, de când a murit frate-miu, o singură dată s-au mai văzut. Nu vrea, e dreptul ei. I-a spus că o să vină cu iubita lui”, a mărturisit diva în cadrul emisiunii “Showbiz Report”.

Sursă foto: arhivă CANCAN