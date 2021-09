Dezvăluirile făcute de Simona Trașcă! ”Am avut sarcină toxică și de atunci am rămas cu niște probleme”

În cadrul unei emisiuni de televizune, Simona Trașcă a dezvăluit faptul că a avut parte de o sarcină toxică, iar în urma acesteia a rămas cu anumite probleme de sănătate, mai cu seamă cu ficatul. De două săptămâni, blondina stă la pat, pentru că se simte rău.

Simona Trașcă a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune faptul că s-a simțit rău în ultima perioadă, astfel că a fost nevoită să stea la pat, pentru a se reface. De asemenea, blondina a făcut și dezvăluiri din viața personală, spunând că a avut parte de o sarcină toxică, lucru care i-a cauzat. Acum se confruntă cu probleme de sănătate, în special probleme cu ficatul. Mai mult decât atât, aceasta s-a speriat din cauza crizelor de dureri pe care le-a experimentat. În trecut, aceasta a fost la un pas de moarte, din cauza durerilor insuportabile pe care le avea.

„De aproape două săptămâni. Am făcut o criză de fiere și mi-a fost extrem de rău. Știu că am bila mărită. Știu că nu trebuie să beau sucuri acidulate sau să mănânc anumite chestii, dar n-am respectat niciodată. Le am de când am fost gravidă pentru că am avut sarcină toxică și de atunci am rămas cu niște probleme, cu ficatul, cu fierea. Am făcut un tratament acum mulți ani de la doctor, mi-a fost bine o perioadă și oricum n-am respectat ce a zis domnul doctor”, a spus Simona Trașcă la Antena Stars.

Citește și SIMONA TRAȘCĂ IMPLORĂ AJUTORUL POLIȚIEI DIN CAUZA UNUI OBSEDAT CARE O TERORIZEAZĂ! CUM S-A SALVAT ÎN ULTIMUL MOMENT DIN MÂNILE LUI: ”ÎMI SPUNE CĂ O SĂ MOARĂ CU MINE DE MÂNĂ!”

Simona Trașcă, în lacrimi la TV când a vorbit despre bătăile încasate de la tatăl ei

În primăvara lui 2014, când fratele blondei a murit, mama sa nu a dorit ca fostul soț să vină la înmormântare. Însă, a dezvăluit Simona Trașcă, după o discuție pe care mama ei a avut-o cu duhovnicul său, aceasta a acceptat să-l invite la pomana băiatului lor. Recent, ele i-au făcut parastasul de șapte ani lui Vali, iar evenimentul organizat în memoria acestuia a răscolit-o enorm pe sora sa.

“Mama nu vrea să țină legătura cu tata și acum câteva luni când ea s-a simțit mai rău a zis că nu vrea ca el să vină la înmormântarea ei. Cu vreo două zile înainte de pomană, m-a sunat și mi-a zis: «Simona, cum facem? Îl suni tu pe taică-tu sau îl sun eu?». Și am rămas șocată și a zis că a certat-o preotul că el trebuie să fie la pomană că e parte din familie.

I-am zis să îl sune ea, l-a sunat și… De foarte mulți ani de zile, de când a murit frate-miu, o singură dată s-au mai văzut. Nu vrea, e dreptul ei. I-a spus că o să vină cu iubita lui”, a mărturisit diva în cadrul emisiunii “Showbiz Report”.

Bătăile pe care le-a primit în copilărie de la propriul tată au traumatizat-o. Și, în ciuda copilăriei triste pe care bărbatul i-a oferit-o, Simona Trașcă a reușit să își ierte părintele pentru agresiunile la care a supus-o.

“Tata mi-a spus că îi pare rău ce i-a făcut lui mama și că plânge pentru frate-miu și îi pare rău și de mine pentru ce ne-a făcut. El a avut o copilărie foarte grea. Eu nu vreau să îi ofer copilului meu copilăria mea. Cum a fost taică-miu tratat acasă, așa ne trata și pe noi. Mi-a zis și mie de câteva ori că mă iubește. Toată copilăria mea am fost leșinată după tata, cu toate că mă bătea foarte des și foarte rău. El știe că ne-a făcut foarte mult rău, dar asta este”, a mai povestit îndrăgita blondă.

Sursă foto: captură video Youtube