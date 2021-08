Cum și-a găsit Simona Trașcă liniștea după calvarul prin care a trecut din cauza admiratorului fanatic. „Merg foarte des la mănăstire”

Coșmarul a trecut iar acum Simona Trașcă poate să răsufle ușurată. După ce bărbatul care urmărit-o și a amenințat-o ani de zile a fost plasat sub control judiciar, blondina este mult mai liniștită. Întregul calvar pe care l-a îndurat a făcut-o pe Simona Trașcă să își îndrepte pașii spre credință și Dumnezeu.

Simona Trașcă a trăit un adevărat coșmar din cauza bărbatului ce o urmărea și o amenința. În cele din urmă, oamenii legii au intervenit, iar bărbatul a fost plasat sub control judiciar și în următoarele 60 de zile nu va mai avea voie să se apropie de vedetă. În caz contrar, el va fi arestat imediat.

Astfel, Simona Trașcă a scăpat de admiratorul fanatic, iar acum are nevoie de o perioadă de liniște. Așa că vedeta și-a găsit pacea în credință și a mărturisit că merge des la biserică sau la mănăstire, unde mulțumește pentru faptul că i s-a făcut dreptate și se roagă să nu mai treacă prin așa ceva.

„Să știi că am început să mă liniștesc, să nu mai am senzația că mă aștepta cineva pe la bloc și mă pândește, am început să mă liniștesc, merg la biserică, merg foarte des la mănăstirea mea de suflet, acolo e și Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni care mi-a făcut multe minuni de-a lungul anilor. Acolo îmi găsesc liniștea. (…)

M-a bucurat foarte mult faptul că el a recunoscut că n-a avut nicio treabă cu mine, că toate minciunile că nu erau adevărate, a recunoscut că a spus din frustrate, m-a șocat chestia asta că a recunoscut, nu mă așteptam, pentru mine a fost wow”, a spus Simona Trașcă, la Antena Stars.

Admiratorul fanatic regretă ce a făcut

După ce a supus-o pe blondină la un adevărat coșmar, după ce a declarat că a întreținut relații sexuale cu ea și după ce a amenințat-o ani de zile, admiratorul fanatic pare că regretă tot. Acesta și-a recunoscut vina și a admis că a mințit în legătură cu multe lucruri.

„Între noi nu a fost nimic niciodată, doar eu am fost îndrăgostit de ea, o iubesc enorm pe femeia asta. E așa cum îmi doresc eu și am vrut doar să fie bine și am spus anumite vorbe din frustrare, la nervi, dar nu a fost nimic.

Dacă Dumnezeu ne va ajuta să fim acum, pe viitor, soarta decide. Dacă nu, asta e, fiecare pe drumul lui și îi doresc numai bine și chiar îmi pare rău că s-a ajuns aici. E foarte urât ce s-a întâmplat și nu îmi doream așa. Nu, nu am avut relații sexuale cu ea, pe bani sau cum am spus, doar am iubit-o eu foarte mult. Am spus din frustrare”, a declarat bărbatul.

