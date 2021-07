Simona Trașcă, amenințată că va fi răpită de pe stradă: ”Într-o oră, nu mai ești în viață! Murim amândoi, jur!”

Simona Trașcă este îngrozită, dar nu-și pierde cumpătul, după cum se poate vedea în răspunsurile pe care i le dă hărțuitorului care o chinuie de multă vreme. Un nou episod s-a petrecut în urmă cu o zi, când vedeta a primit mesaje de la cel care și-o dorește, zice el, de iubită. Omul se invită la ea, mai mult, a aflat unde stă, iar când este refuzat, amenință cu moartea. Și a ei, și a lui. Discuțiile sunt dure și înspăimântătoare. Iar dacă agresorului nu-i pasă de Poliție, de pușcărie, atunci Simona are toate motivele să ceară ajutorul. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, discuțiile ireale purtate de cei doi, pe whatsapp.

Simona Trașcă este chinuită de un psihopat. Se întâmplă de ceva ani și, în ciuda apelurilor pe care le-a făcut, și cu plângere la Poliție, nimic nu s-a rezolvat. Obsedatul își duce planul mai departe. Un nou episod s-a petrecut în urmă cu o zi, când vedeta a fost apelată. ”Ce faci? Ești bine? Îmi lipsești mult, vreau să te ating, să te pup”, este începutul discuției pe care o lansează hărțuitorul. Individ care începe să-i reproșeze Simonei faptul că l-a reclamat: ”Am fost chemat la Poliție pentru declarații. Oprește-te, eu nu-ți fac nimic rău și știi că eu te iubesc tare!”

A aflat unde stă Simona Trașcă și spune că se mută și el în acel bloc

Dialogul ia cote halucinante. ”Ești acasă, pisica mea? Poftă bună la sushi, vin si eu. Deschide, la 4, nu? Facem dragoste, îți dau acum un miliard cash, vorbesc serios”, spune psihopatul, iar Simona, un car de nervi, îi răspunde: ”Du-te dracului de psihopat, obsedat ce ești! Gunoi împuțit, ai și aflat etajul unde stau? Lucrurile nu rămânb așa! Niciodată nu mă vei atinge, scârbosule!”

Bărbatul continuă să o surprindă pe Simona. ”Și etajul, și ușa: 50. Mă mut și eu în loc cu tine”, spune el, amenințat fiind cu pușcăria. Nu s-a speriat, nu s-a oprit. ”Prea tare te bazezi poe chestia cu pușcărie. Crezi că atunci vei avea liniște? Never! Iar eu, dacă vreau, o să mă bucur de tine”, îi scrie acesta, iar Simona îi răspunde abrupt: ”Nici dacă ai fi ultimul bărbat de pe pământ nu aș merge cu tine! Renunță cât mai ai timp, că acolo vei ajunge, la pușcărie”.

Obsedatul, către Simona Trașcă: ”Într-o oră nu mai ești în viață!”

Moment în care vine cea mai grea amenințare la adresa vedetei: ”Dacă eu ajung la pușcărie, tu, într-o oră, nu mai ești în viață! Merită? O să murim amândoi, jur. Tu prima, apoi eu, că pușcărie nu fac. Și fac și dragoste cu tine, înainte. Dacă așa vrei să duci tu lucrurile la extrem…M-am săturat. Tu ai continuat cu Poliția și cu astea. Dacă trebuie să ne distrugem viețile… nu mai pot, efectiv”.

Agresorul avea apoi să-i descrie planul prin care are de gând s-o răpească. ”O să fii luată noaptea de băieți, într-o mașină, nici nu vei ști când și de cine. Vei fi adusă la mine, iar mai departe, asta ne e soarta. Tu alegi. Eu nu am vrut decât să fie bine”, îi transmite hărțuitorul.

Simona Trașcă, oprită pe stradă de obsedat: ”Noroc că am apucat să intru în mașină!”

În urmă cu două săptămâni, Simona Trașcă se întâlnea cu bărbatul care îi urmărește fiecare pas și o agresează verbal. A fost, și atunci, amenințată cu moartea. „Acum două săptămâni, am sunat la 112, am solicitat ajutorul Poliției, şi de faţă cu poliţiştii, în faţa blocului la mine, m-a ameninţat cu moartea şi a zis «Da, am zis că o omor şi îmi asum!». Am mai chemat un echipaj de poliţie, ne-au dus la secţie, ne-au ţinut ore întregi la declaraţii, iar la sfârşit… nimic! El a plecat frumuşel acasă.

Din cauza asta face aşa pentru că a văzut că nu păţeşte nimic. Dacă în faţa poliţiştilor mi-a zis că mă omoară şi nu a păţit nimic… a prins tupeu şi mai mare. Pot să păţesc oricând, orice cu obsedatul acesta, din moment ce poliţiştii mi-au spus «Dacă se întâmplă ceva, dacă mai vine, ne sunaţi»… Eu mai apuc să pun mâna pe telefon? Ieri, când era la mine la bloc, noroc că am apucat să intru în maşină şi să blochez uşile, că începuse să tragă de toate uşile, dar eu nu am apucat să filmez faza asta… tremuram, nu ştiam ce să mai fac, până am scos telefonul, până am dat pe video că nu mai nimeream”, a povestit Simona Traşcă, pentru CANCAN.RO (Vezi aici DETALII despre incident).

Sursa foto: Instagram

