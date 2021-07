Simona Trașcă imploră ajutorul Poliției din cauza unui obsedat care o terorizează! Cum s-a salvat în ultimul moment din mânile lui: ”Îmi spune că o să moară cu mine de mână!”

Simona Trașcă trece prin clipe de groază din cauza unui individ care o hărţuieşte de câţiva ani! Efectiv nu mai are linişte de când individul de 24 de ani îi urmăreşte fiecare pas, iar recent ar fi amenințat-o chiar cu moartea! Blonda a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO prin ce coșmar trece, iar autoritățile nu iau nicio măsură!

Simona Traşcă strigă disperată după ajutorul autorităților! Blondina s-a întâlnit din nou faţă în faţă cu bărbatul care o urmărește și o agresează verbal după bunul său plac şi se consideră norocoasă că a reuşit să scape cu viaţă până acum, mai ales că recent a fost amenințată cu moartea!

„Acum două săptămâni am sunat la 112, am solicitat ajutorul Poliției, şi de faţă cu poliţiştii, în faţa blocului la mine, m-a ameninţat cu moartea şi a zis «Da, am zis că o omor şi îmi asum!». Am mai chemat un echipaj de poliţie, ne-au dus la secţie, ne-au ţinut ore întregi la declaraţii, iar la sfârşit… nimic! El a plecat frumuşel acasă.

Din cauza asta face aşa pentru că a văzut că nu păţeşte nimic. Dacă în faţa poliţiştilor mi-a zis că mă omoară şi nu a păţit nimic… a prins tupeu şi mai mare.

Pot să păţesc oricând, orice cu obsedatul acesta, din moment ce poliţiştii mi-au spus «Dacă se întâmplă ceva, dacă mai vine, ne sunaţi»…

Eu mai apuc să pun mâna pe telefon? Ieri, când era la mine la bloc noroc că am apucat să intru în maşină şi să blochez uşile, că începuse să tragă de toate uşile, dar eu nu am apucat să filmez faza asta… tremuram, nu ştiam ce să mai fac, până am scos telefonul, până am dat pe video că nu mai nimeream”, ne-a povestit Simona Traşcă.

„Mă pândeşte pe la bloc, peste tot!”

Cu ochii în lacrimi, Simona Traşcă a dezvăluit că îi este foarte frică de ce s-ar putea întâmpla, mai ales că individul care o urmăreşte este capabil de orice.

Totodată, blondina a mărturisit că este în stare de şoc din cauza faptului că autorităţile nu fac nimic pentru a o proteja.

„Există mai multe plângeri, iar în acest moment avocatul meu se ocupă de obţinerea unui control judiciar pe numele lui. Ceea ce înseamnă că dacă se mai apropie de mine după acest lucru, atunci o să îl ia.

Ar trebui să îl bage la spitalul de nebuni, să îşi facă un tratament. La secţia de poliţie am aflat că el are 24 de ani, iar obsesia asta a lui pentru mine durează de câţiva ani.”, a mai spus furioasă blondina.

„Mi-am dat check-in la Piteşti, a venit după mine acolo, mi-am dat check-in la mare, a venit după mine cu încă doi… eu sunt femeie singură. Mă pândeşte pe la bloc, peste tot! Mă hărţuieşte în ultimul hal. Nu mai pot să trăiesc aşa, trăiesc aşa de luni de zile!

Poliţia aşteaptă să îmi facă ceva ca să acţioneze. Mi-au spus că vorbele sunt vorbe… Eu din chestia asta înţeleg, nu ştiam până acum treaba asta, dar pot să zic oricui că îl omor, că îl tai şi nu păţesc nimic. Nu mi-a venit să cred ce aud. Au mai chemat un echipaj la insistenţele mele, pentru că eu ţipam pe acolo.

El încerca să treacă de cei doi poliţişti să ajungă la mine şi le-am spus «Chiar aşa, de faţă cu dumneavoastră trebuie să îmi fie frică? Nu vedeţi că vrea să treacă printre voi să ajungă la mine, nu faceţi nimic?». Mi-au spus că nu vor să îl instige şi mai rău, adică el vorbea şi eu trebuia să tac din gură. Sunt foarte şocată din cauza lucrurilor pe care le-am trăit”, a mai dezvăluit Simona Traşcă.

Simona Traşcă, la capătul puterilor!

În continuare, blonda a povestit că nu mai poate să facă faţă presiunii la care tânărul respectiv o supune. Mai mult decât atât, şi membrii familiei acestuia ştiu de problemele lui, însă până în prezent nimeni nu a putut rezolva situaţia halucinantă.

„Familia lui ştie de obsesia asta, eu nu am luat legătura cu nimeni. Mătuşa lui a sunat la salonul la care eu mă duc foarte des, plângând şi am aflat că mama lui a fost pe perfuzii când a plecat ultima dată spre mine. Ce să îi fac eu? Nimeni nu are ce să îi facă… M-am rugat de el de 1000 de ori, i-am zis să mă lase în pace şi nimic… Nici familia nu are ce să îi facă. Fuge de acolo, pleacă de acasă şi vine după mine.

Pe el nu îl cheamă George Traşcă aşa cum îşi pune pe reţelele de socializare de atâţia ani, şi-a făcut tricouri cu mine, cu imaginea mea şi cu numele meu, şi-a scris pe maşină Traşcă, dar ce nu a făcut… se vede clar că e obsedat!

Mamei lui îi este frică să nu se sinucidă el, nu o interesează ce îmi face mie. Pe ea tot de copilul ei o interesează, că dacă el ajunge la puşcărie sau la spitalul de nebuni se sinucide. Nu vor ca eu să continui cu plângerile împotriva lui, adică să îl las aşa să mă hărţuiacă până când…

Tot timpul îmi spune că moare de mână cu mine, că nu o să fiu cu altcineva, că mă violează şi nu păţeşte nimic, că mă omoară şi nu păţeşte nimic, că îşi asumă şi dacă se duce la puşcărie.

Singura şansă pe care o mai am este să mă apar când o fi cazul. Ştiu că e bărbat şi nu o să pot să îmi pun puterea cu el, dar o să fac şi eu tot ce pot! Nu mă apără nimeni! Poliţia şi legea nu mă apără! Nu există legi în ţara asta pentru obsedaţi”, a mai spus blondina, vizibil afectată de momentele de groază prin care a trecut.

