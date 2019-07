Simona Ulmaru a devenit la 14 ani cea mai tânără proxenetă din România. Ce s-a întamplat pe 9 iulie în Galați

Povestea halucinantă a Simonei Ulmaru, care a devenit la 14 ani cea mai tânără proxenetă din România, a șocat întreaga țară. Ea a povestit în fața anchetatorilor că a recurs la acest gest injust pentru că nu avea bani și suferea enorm din cauza acestui aspect. Autoritățile din Galați au luat o decizie în cazul fetei pe 9 iulie, însă, abia în urmă cu câteva ore, aceasta a fost făcută publică.

Simona Ulmaru a devenit la 14 ani cea mai tânără proxenetă din România

În prezent, Simona Ulmaru are 19 ani, însă… pe când avea 14 ani, ea a devenit cea mai tânără proxenetă din România. Tânăra a fost crescută doar de mamă, într-o încăpere modestă, închiriată de la Primăria Galaţi într-o casă veche, naţionalizată. Lipsa banilor a determinat-o să își ia viața în propriile mâini, însă modul în care a ales să facă bani a fost unul ilegal. La vârsta buletinului, ea racola copile de vârsta sa pe care le obliga să întrețină relații sexuale cu diferiți bărbați.

“Mama nu avea cu ce să-mi cumpere aproape nimic. Cumva trebuia să fac rost de bani. Aşa mi-a venit ideea. Am început să umblu prin locuri unde ştiam eu că se adună trupa la o ţigară şi m-am interesat care dintre fete şi-o pune. Mi-a fost uşor să aflu, căci băieţii se dau tot timpul mari cu asta. Apoi, le-am căutat pe fete şi am intrat în vorbă cu ele. Unele s-au speriat că le propuneam să facem bani din relaţii cu bărbaţi, însă altele au acceptat. Se lăsau greu, dar se lăsau convinse”, relatează adevarul.ro.

Mărturiile minorelor racolate de Simona Alexandru Ulmaru i-au îngrozit pe anchetatori. I.N. a afirmat în declarația sa că: “A venit la mine şi mi-a spus că-s foarte idioată că o fac degeaba cu băieţii. Mi-a zis: Hai, fată, că se fac bani, nu fi proastă! M-a bătut la cap vreo săptămână, după care am acceptat”, iar o altă adolescentă a povestit cum erau împărțiti banii: “Luau câte 100-150 de lei pentru jumătate de oră. Eu primeam jumătate, iar ei luau restul. Eu aveam cinci-şase clienţi pe zi, dar erau şi zile mai aglomerate. Am fost cu tot felul de oameni, şi mai tineri şi mai bătrâni”.

Petrică Stan, un bărbat de 35 de ani, a fost primul care a ajutat-o pe Simona Ulmaru “să își pună pe picioare” afacerea. Ea a dezvăluit că individul îi era prieten şi că-l cunoscuse undeva în zona şcolii la care învăţa, în anul 2011. O perioadă, partidele de sex plătite s-au derulat în garsionera unui prieten de-ai lui Petrică Stan, care era plecat peste hotare. Ulterior, acestea au urmat în apartamentul deținut de Vasile Seserman, iar plata se făcea atât cash, cât şi “în natură”. Proxeneta a povestit: “La început, voia doar să-i dăm o fată pe zi, pentru o tură. După aia a cerut şi bani. Nu ştiu cât îi dădeam exact. Cred că vreo 500-600 de lei pe lună”.

Ce s-a întamplat pe 9 iulie în Galați în cazul Simonei Ulmaru

La începutul acestei săptămâni, Judecătoria Galaţi a stabilit obligaţiile pe care Simona Ulmaru (19 ani) trebuie să le îndeplinească după ce Curtea de Apel a pronunţat verdictul definitiv în cazul său. Judecătorii i-au aplicat tinerei măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice, pe o durată de 6 luni pentru proxenetism, conform sursei citată mai sus. Procedura este separată de verdictul pronunţat în dosar şi constă în individualizarea măsurilor educative pe care fiecare inculpat, în cazul de faţă Simona Ulmaru, trebuie să le execute.

Astfel, instanţa a stabilit acum ca, pe o perioadă de 6 luni, Simona Ulmaru să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională, să nu depăşească, fără acordul Serviciului de Probaţiune Galaţi, limita teritorială a României, să nu se apropie şi să nu comunice cu fetele pe care le-a racolat pentru practicarea prostituţiei şi să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Galaţi la datele fixate de către acesta. Aceeaşi măsură educativă neprivativă de libertate şi pe aceeaşi perioadă a fost luată şi faţă de M.I.J., o minoră implicată în reţeaua de prostituţie pusă pe picioare de Simona Ulmaru, care avea atunci tot 14 ani. Alte patru persoane, Petrică Stan, Vasile Seserman, Ion Zorilă şi Antoaneta Florica Jugănaru, au primit câte trei ani de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, şi au fost trimişi să se reabiliteze, prestând între 70 şi 80 de zile de muncă neremunerată, la Direcţia pentru Protecţia Copilului Galaţi sau la Spitalul de Urgenţă “Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi.