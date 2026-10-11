Singura concurentă de la Insula Iubirii care a gătit ciorbă și șnițele: ”Asta spune multe despre ea”

Singura concurentă de la Insula Iubirii care a gătit ciorbă și șnițele: ”Asta spune multe despre ea”
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Insula iubirii 2026/ sursă foto: Antena 1
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Concurenta a reușit să iasă din tiparul fetelor de la Insula Iubirii, după ce a ales să petreacă o parte din timpul din vilă în bucătărie. În timp ce experiența din Thailanda este marcată de întâlniri, tentații și momente tensionate, aceasta a decis să se ocupe și de o activitate mai puțin obișnuită pentru participantele emisiunii. Concurenta a pregătit mâncare.

Natasha a venit la Insula Iubirii alături de Lorenzo, însă, odată ajunsă în Thailanda, pare să fi găsit și alte modalități de a-și ocupa timpul. În loc să își petreacă fiecare moment concentrându-se asupra relației și a lucrurilor care se întâmplă în jurul său, aceasta a ales să se implice într-o activitate casnică, transformând bucătăria într-un loc în care să își petreacă o parte din zi.

Natasha a schimbat atmosfera din vilă și s-a apucat de gătit

Participarea la Insula Iubirii presupune o experiență intensă, în care concurenții sunt puși în situația de a-și testa sentimentele și de a face față unor provocări neașteptate. Departe de partenerii lor, aceștia ajung să își petreacă zilele într-un mediu diferit de cel cu care erau obișnuiți acasă, înconjurați de persoane noi și de situații care le pot influența starea de spirit.

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În acest context, Natasha a ales să se îndrepte spre bucătărie și să pregătească mâncare. Concurenta nu s-a limitat la gustări rapide, ci a pregătit preparate care presupun ceva mai mult timp și implicare. Ciorba și șnițelele s-au numărat printre mâncărurile realizate de aceasta, o alegere care a diferențiat-o de celelalte participante ale emisiunii.

Natasha la Insula Iubirii/foto: captură video

De altfel, Natasha este singura concurentă care s-a remarcat printr-o asemenea inițiativă de-a lungul sezoanelor emisiunii, potrivit informațiilor disponibile. Într-un format în care atenția se îndreaptă, de regulă, către relațiile de cuplu, apropierea dintre concurenți și interacțiunile cu ispitele, gestul său reprezintă o latură diferită a vieții din vilele show-ului.

„Asta spune multe despre ea”, „Cea mai tare femeie de pe insulă. Bravo”, „Asta da fata de casa, domina bucătăria!”, au fost câteva dintre comentariile internauților când au văzut secvența.

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