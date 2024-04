Singura tradiție de nuntă pe care Oana Moșneagu și Vlad Gherman au încălcat-o. Nu s-au putut abține!

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o poveste de dragoste de câțiva ani! Cei doi și-au unit destinele în fața ofițerului Stării Civile, iar acum se pregătesc pentru marele eveniment, nunta. Actorii au încălcat însă o tradiție foarte importantă. Nu trebuia să se întâmple asta până în ziua nunții!

Oana Moșneagu și Vlad Gherman se pregătesc cu pași repezi pentru nunta programată la începutul acestei veri. După ce s-au căsătorit recent în fața ofițerului Stării Civile, cei doi abia așteaptă să ajungă în fața altarului.

Pregătirea evenimentului pentru nunta ce va avea loc în iunie a fost o provocare, iar Oana a recunoscut că a fost atât de importantă opinia sinceră a lui Vlad încât i-a arătat poze cu rochiile pe care le-a ales pentru marele eveniment. Astfel, ea o încălcat un dintre cele mai importante tradiții, aceea ca bărbatul să nu vadă rochia miresei până în ziua nunții.

„În marea mea nehotărâre, în acele luni de mare strofocare, i-am zis: «Uite care e faza, eu am probat 70 de rochii, ajută-mă cumva să aleg ceva!». I-am arătat poze cu mine în rochie dar fără cap. Știe rochia, dar în ziua aia o să fie altfel, o să fie cu machiaj, cu păr, deci și ăla cred că o să fie un moment emoționant”, a mărturisit Oana Moșneagu pentru Unica.ro .

În ziua nunții, actrița va purta două rochii, iar alegerea nu a fost deloc una ușoară. Oana a mărturisit că a probat aproximativ 70 de rochii. Ținutele sunt foarte diferite, dar a optat să fie comode pentru a se distra la maximum alături de cei dragi.

„Prima este mai clasică și mai simplă. O voi purta la cununia religioasă și la petrecere până la dansul mirilor. După am ales o rochie mai comodă, la fel de frumoasă, destul de strâmtuță, sper să mă pot desfășura. Cea pe care am ales-o era printre primele pe care le-am probat. După ce am probat 70, m-am întors la una dintre primele zece”, a spus actrița pentru sursa citată.