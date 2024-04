Câți lei costă rochia purtată de Oana Moșneagu la cununia civilă. Soția lui Vlad Gherman nu s-a uitat deloc la bani!

Sâmbătă, 6 aprilie, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au făcut pasul cel mare, unindu-și destinele în fața ofițerului de Stare Civilă. Evenimentul a fost unul restrâns, la care au participat doar familia și prietenii apropiați. Cei doi actori au împărtășit mai multe imagini de la fericitul moment, iar fanii acestora au fost impresionați de ținuta pe care Oana Moșneagu a purtat-o în ziua cea mare. Rochia din voal a atras atenția, iar actrița a scos din buzunar destul de mulți bani pentru ea. Cât costă rochia purtată de Oana Moșneagu la cununia civilă?

După despărțirea de Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman s-a orientat rapid și a început o frumoasă poveste de iubire alături de Oana Moșneagu, colega sa de platou. Acum, după o relație de trei ani, cei doi au decis să ducă totul la următorul nivel și au spus „DA” în fața ofițerului de Stare Civilă. Marele eveniment a avut loc weekendul trecut, iar cei doi miri s-au pregătit temeinic, alegându-și cu grijă ținutele.

Atunci când s-a pregătit pentru nunta cu Vlad Gherman, Oana Moșneagu nu s-a uitat deloc la bani. Aceasta a vrut să strălucească în ziua cea mare, așa că nu s-a lăsat până când nu a găsit rochia perfectă. Actrița și-a dorit o ținută clasică, așa că a bordat o rochie atipică, diafană.

Mai exact, la cununia civilă, Oana Moșneagu a decis să poarte o rochie bleu din voal, cu un material ușor transparent, care a atras toate privirile. Ei bine, pentru ținuta sa, actrița a scos din buzunar o sumă frumoasă de bani. Rochia din voal se găsește în magazin la prețul de 545 de dolari, echivalentul a aproape 2.500 de lei. Iar la acestă sumă s-a mai adăugat, cu siguranță, și costul livrării, având în vedere că rochia a fost achiziționată dintr-un magazin online din străinătate.

Pe lângă cei 545 de dolari pe care Oana Moșneagu i-a scos din buzunar pentru rochie, aceasta a mai cheltuit câteva sute de lei și pe „pantofii de Cenușăreasă”, așa cum le-a spus chiar ea. Aceștia au costat 749 de lei.

Oana Moșeanu și Vlad Gherman au vrut să împărtășească bucuria lor și cu fanii din mediul online, așa că au distribuit mai multe fotografii de la fericitul eveniment. Urmăritorii acestora le-a analizat atent ținutele și s-au grăbit să le transmită gândurile lor bune.

„Lumee, lumeeee, we did it!! 🥰 Astia suntem noi, in cea mai buna varianta a noastra: Gherman la patrat!❤️ Incepe o etapa noua! 😍”, a fost mesajul de care Oana Moșneagu și Vlad Gherman au însoțit fotografiile de la cununia civilă.