Singurul lucru care ar putea elucida moartea suspectă a lui Andrei Versace. Dezvăluirea făcută de avocatul Cuculis: ”Se găsesc în firele de păr”

Andrei Pârvan, alias Andrei Versace, va fi condus pe ultimul drum de cei dragi. Tânărul a fost găsit fără suflare în propriul apartament din Sectorul 1 și, potrivit datelor, decesul survenise de câteva zile, oamenii legii găsindu-l în stare de putrefacție. Moartea sa este învăluită în mister, fiind luate mai multe ipoteze în calcul. Avocatul Adrian Cuculis a explicat faptul că există un detaliu care ar putea să elucideze acest mister.

Trupul neînsuflețit al lui Andrei Pârvan a fost depus la capela cimitirului Cărămidarii de Jos, de la Piața Sudului. CANCAN.RO v-a arătat AICI, în exclusivitate, primele imagini de la priveghiul tânărului de 37 de ani. Familia este îngenuncheată de durere și caută răspunsuri – ce a cauzat, de fapt, decesul bărbatului? Au fost luate în calcul mai multe ipoteze, iar în jurul decesului lui Andrei Versace pendulează un mister. Avocatul Adrian Cuculis a explicat faptul că Versace ar fi putut să cadă pradă substanțelor interzise și care ar fi putut să îi aducă moartea. Însă, acest aspect îl va arăta raportul toxicologic.

Avocatul Adrian Cuculis a mai precizat faptul că dacă Andrei Versace ar fi luat vreo substanță interzisă, atunci va fi vizibilă în analizele de sânge. În plus, substanțele interzise se pot identifica și în firul de păr.

Există mai multe probe care vor fi analizate în laborator, iar rezultatele oficiale ale lor vor apărea abia peste un an, potrivit surselor GÂNDUL. Medicii legiști au prelevat și probe în vederea stabilirii dacă influencerul a consumat substanțe interzise sau dacă a luat medicamente înainte de deces. AICI se regăsesc mai multe informații.

„În cazul lui Andrei Pârvan, cauza este nedeterminată, având în vedere gradul de putrefacție. Nu are leziuni interne și externe, iar mai multe probe vor fi analizate în condiții de laborator. Rezultatul lor îl vom afla peste un an, un an și jumătate”, au precizat, pentru GÂNDUL, surse din această anchetă.