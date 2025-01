Singurul lucru care o va pune în dificultate pe Diandra Moga la Survivor România 2025: ”La mine asta e mai greu, nu foamea”

Nu mai este mult până când un nou sezon Survivor România 2025 o să înceapă. Pro TV a anunțat concurenții, iar acum publicul așteaptă cu nerăbdare ca show-ul să înceapă. Diandra Moga, fostă ispită la Insula Iubirii, se numără printre cei au acceptat să facă parte din competiție. Recent, tânăra a vorbit deschis despre această provocare, dar și cum a ajuns în televiziune. Totul a pornit de la o viziune.

Diandra Moga a dezvăluit că emisiunea Survivor se afla în sufletul ei de câțiva ani pentru că este un proiect care i se potrivește. Totuși, fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit că propunerea de a participa a venit pe neașteptate.

„Eu eram deja de ceva ani cu proiectul ăsta, Survivor, în suflet. Mi se pare că mi se potrivește mai mult pe tipul meu de personalitate, pentru că implică multă adrenalină, condiție fizică. Eu sunt un om dinamic. Și a venit pe neașteptate. Mi s-a propus proiectul TV, ne-am întâlnit, am discutat, am trecut prin toate probele prin care a trecut toată lumea și cam asta a fost. Am stat cu sufletul la gură să primesc un răspuns. Am văzut că toți concurenții sunt puternici, fizic vorbind.”, a mărturisit Diandra, potrivit GSP.ro.