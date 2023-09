Singurul pentagon amoros din showbiz! Starul de la Antena 1, înșelat cu 4 amanți!

Magicianul Robert Tudor, fostul finalist la Românii au talent, este o figură foarte îndrăgită și cunoscută de către telespectatori. Fiecare apariție în cadrul emisiunilor televizate este una senzațională, reușind să capteze atenția și simpatia publicului. În cadrul podcastului Colegi de Cameră, magicianul a făcut dezvăluiri despre viața lui amoroasă și a povestit cum una dintre iubitele de la vremea respectivă avea patru amanți, în timpul relației lor.

Robert Tudor este un magician talentat care a reușit să cucerească publicul cu jovialitatea sa. Deși este extrem de vorbăreț, rare sunt momentele în care povestește despre viața personală. Magicianul este un familist convins.

Robert Tudor este căsătorit cu Elena Tudor și au împreună doi copii. Cei doi au grijă să petreacă destul de mult timp împreună și să se bucure de fiecare clipă cu cei mici. Elena Tudor are propria afacere, bazată pe vase pictate manual și ori de câte ori are ocazia, ea îl însoțește la spectacole.

Fire destul de discretă, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani a făcut dezvăluiri picante în cadrul podcastului Colegi de Cameră. Robert Tudor a povestit cum a ajuns să facă parte dintr-un „pentagon amoros”, în urmă cu câțiva ani.

CITEȘTE ȘI: Magicianul Robert Tudor încă petrece la trei luni distanță după ce Șerban Copoț și Dan Badea au fost dați afară de la Antena 1. “Na, tată, ca să-nțelegi cine e șeful!” + “I-am făcut să dispară”

Robert Tudor, mărturisiri sincere: „Trebuie să mă mai aștepți să ies din niște relații”

Magicianul susține că, în urmă cu câțiva ani, a cunoscut o tipă de care s-a îndrăgostit nebunește, care l-a făcut, însă, să sufere și să treacă prin experiențe dramatice. Mihaela, iubita de la vremea respectivă, i-a recunoscut cu nonșalanță că era cuplată cu el și cu încă patru bărbați.

„Eu am avut o iubită, pe nume Mihaela, am fost doi ani împreună. M-a înșelat… Ne-am cunoscut în prima zi, în prima zi am făcut dragoste, m-am îndrăgostit de ea ca nebunu‘. Și zice: ‘trebuie să mă mai aștepți să ies din niște relații‘. Era cu unu de la Focșani. Ăla tot suna, după care a ieșit din relația aia. După o lună-două, zice: ‘Nu ți-am spus, dar am fost odată în Ierusalim și s-a îndrăgostit un băiat de mine și acum vine la București‘. Să o… Dar atât de mult o iubeam, încât am acceptat lucrurile astea. Și o altă fază… eram într-o seară la ea și zice: ‘în seara asta nu poți să stai‘. Și eu am întrebat de ce, la care ea: ‘păi vine ăla‘. Asta e viața, treci prin toate lucrurile posibile. Acum nu mai știu nimic despre ea”, a declarat Robert Tudor, în cadrul podcastului Colegi de Cameră.

VEZI ȘI: Magicianul Robert Tudor se pregătește de America Express! În ciuda conflictului cu Șerban Copoț, vedeta nu și-a pierdut simțul umorului