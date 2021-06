Sînziana Iacob a devenit mămica unui băiețel de nota 10! Prenumele neobișnuit pe care i l-a pus: “Cu 3,635 kg, 52 cm, prin naștere naturală”

Emoții și bucurie fără margini în familia influenceriței Sînziana Iacob! Ea și soțul său l-au cunoscut astăzi, în sfârșit, pe fiul lor și, la câteva ore bune de când acesta s-a născut, ei l-au prezentat întregii lumi. Cunoscuta blondă și Alexandru Iacob au ales un nume neobișnuit pentru micul lor prinț care a primit nota 10 din partea medicilor.

Sînziana Iacob a născut primul copil

Potrivit mărturiilor așternute de proaspăta mămică pe Instagram, ea a născut natural la o clinică privată din Constanța, iar bebelușul a avut greutatea de 3,635 kg, iar lungimea a fost de 52 cm. Fericitul eveniment s-a petrecut în zorii acestei dimineți, însă, vestea a fost dată în urmă cu câteva zeci de minute. Singurul prenume pe care Sînziana Iacob și soțul său l-au ales pentru fiul lor este Nor, iar în mesajul pus la descrierea primei poze în formulă de trei, a explicat într-un fel semnificația deciziei lor

“3 iunie 2021 a venit pe Pământ minunea și bucuria. Vi-l prezentăm pe Nor Iacob. 🌤 Născut în această dimineață, la 6:30, cu 3635 kg, 52 cm, prin naștere naturală. Nota 10! 😎 Și ca să fim bine înțeleși din prima, vorbim despre un Nor pufos, un Nor de Lumină, un Nor Norocos, pe un cer întotdeauna senin. Un Nor din care răsare curcubeul. ❤ #NorFermecator”, a scris influencerița pe Instagram, unde a încărcat imaginea de mai jos.

După cum puteți remarca la comentariile fotografiei de album, Adelina Pestrițu, Andreea Esca, Ela Crăciun și Carmen Grebenișan sunt patru dintre vedetele care s-au grăbit să îi felicite pe norocoșii părinți.

Sînziana Sooper, așa cum s-a făcut remarcată pe social media, s-a căsătorit civil cu chef Alexandru Iacob pe 24 aprilie 2021. Cununia religioasă s-a desfășurat la Catedrala Sfântul Iosif sin București și, după cum se vede în colajul de mai jos, modelul rochiei de mireasă a fost preferat și de Gabriela Prisăcariu în ziua în care s-a cununat civil cu Dani Oțil; aceștia au devenit soț și soție pe 15 mai 2021.

Încă o asemănare a celor două vedete este reprezentată de faptul că: și soția prezentatorului va deveni peste câteva săptămâni bune tot mămică de băiat.

Sînziana Iacob și Alexandru Iacob s-au cunoscut pe social media și, după câteva discuții, între ei s-a aprins flacăra iubirii. La doar o săptămână de la prima întâlnire, s-au mutat împreună, iar cererea în căsătorie a avut loc în noiembrie 2019.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories / Sinziana Iacob